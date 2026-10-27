ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والتشريعات القانونية التي تنظم العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وامتداداً لنهج سموه في ترسيخ مكانة المساجد وتعزيز دورها الديني والمجتمعي، وحرص سموه الدائم على توفير مقومات العناية ببيوت الله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتقديراً للدور الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون والخطباء في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، أصدر المجلس قراراً بشأن نظام عمل الأئمة والمؤذنين والخطباء في إمارة الشارقة، يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لشؤونهم، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والاستقرار الوظيفي، بما يواكب طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم.

وتناول القرار الأحكام المنظمة لشروط التعيين والتعاقد للأئمة والمؤذنين والخطباء، وضوابط تكليف خطباء الجمعة، إلى جانب تحديد الحقوق والالتزامات والواجبات الوظيفية، وآليات التقييم والترقية والمكافآت والجزاءات، بما يضمن وضوح المسؤوليات، وحفظ حقوق العاملين، وترسيخ أسس العدالة والانضباط في بيئة العمل، ويسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الكوادر القائمة على شؤون المساجد، بما يعزز رسالتها الدينية ومكانتها في المجتمع.

وأصدر المجلس قراراً بشأن برنامج تقييم حالات الإدمان واحتواء المدمنين، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية إجراءات تقييم حالات الإدمان، وتوفير إطار متكامل لاحتواء المدمنين ومتابعتهم، والحد من العودة إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال المتابعة المستمرة والتدخل المبكر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن فاعلية تنفيذ البرنامج واستدامة نتائجه.

وبحسب القرار تُنشأ في الإمارة لجنة تسمى "لجنة تقييم حالات الإدمان واحتواء المدمنين"، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة وتعمل تحت إشرافها، ويترأس اللجنة مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات الآتية: مدير مديرية وقاية ومكافحة المخدرات، ومدير إدارة الوقاية والمتابعة، ومدير إدارة مراكز شرطة الضواحي، ومدير إدارة الأمن المؤسسي، ومدير إدارة أمن المجتمع، ومدير إدارة الشؤون القانونية، وممثل عن أي إدارة أو وحدة تنظيمية أخرى يتم إضافتها بقرار من القائد العام لشرطة الشارقة.

وتناول القرار عدداً من المواد القانونية المعنية ببرنامج احتواء المدمنين، والأنظمة والأجهزة الإلكترونية، وقواعد الفحص الدوري، واختصاصات اللجنة، والاجتماعات، والقرارات والتوصيات، والتقارير الدورية، واللجان الفرعية، والقرارات التنظيمية، والإلغاء، والنفاذ والنشر.

واطلع المجلس على خطة احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ55، والتي تركز على تعزيز روح الاتحاد وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي للإمارة، وإشراك العائلات ومختلف شرائح المجتمع في تجربة احتفالية متكاملة تعكس تلاحم المجتمع الإماراتي واعتزازه بهويته الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة والتعريف بمنتجاتهم، وتقديم محتوى فني ومرئي يواكب الهوية الرسمية لعيد الاتحاد ويجسد معانيه الوطنية.

وتناولت الخطة برنامج الاحتفالات الذي سيقام في مختلف مدن إمارة الشارقة خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر المقبلين، وما يتضمنه من فعاليات وأنشطة مجتمعية وتراثية، وأمسيات غنائية وفقرات فنية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوفر تجربة احتفالية متنوعة، بالإضافة إلى الهوية البصرية والتوجه الإبداعي للاحتفالات، والعناصر التصميمية المستوحاة من معالم إمارة الشارقة، بما يعكس خصوصية الإمارة الثقافية ويربط ماضيها بحاضرها وتطلعاتها المستقبلية، إلى جانب تقديم برامج تفاعلية تستحضر الموروث الوطني بأساليب مبتكرة، وتتيح للأجيال الجديدة التعرف على تاريخ الدولة وقيم الاتحاد، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويرسخ الاعتزاز بالهوية الوطنية.