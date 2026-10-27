صقر غباش يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي على هامش المنتدى البرلماني لبريكس في نيودلهي

نيودلهي في 27 أكتوبر/ وام/ التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، وتطوير علاقات التعاون البرلماني، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ معالي صقر غباش في مستهل اللقاء، معالي فياتشيسلاف فولودين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الدوما، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وما تشهده من تطور مستمر يعكس حرص قيادتي البلدين على توسيع مجالات التعاون والشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الدوما، بما يواكب مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال تعزيز التواصل والتنسيق المؤسسي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب التشريعية، بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون بين اللجان البرلمانية المختصة، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والطاقة، وتبادل الخبرات بشأن التشريعات والسياسات الداعمة للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة، بما يعزز فرص التعاون المشترك بين البلدين.

وأشاد معالي صقر غباش بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وما توفره الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من فرص واعدة لتوسيع الشراكة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الجديد.

من جانبه، أشاد معالي فياتشيسلاف فولودين، بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات السياسية الراسخة والمستقرة، التي حافظت على قوتها واستمراريتها رغم ما يشهده العالم من أزمات وتحولات وتحديات متلاحقة.

وأشار إلى أن الدولتين تواصلان تعزيز تعاونهما وشراكتهما في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التي تجمعهما والحرص المتبادل على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة.

وأشاد معالي فياتشيسلاف فولودين بالجهود الإنسانية والدبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما وساطاتها الناجحة في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مثمناً دورها في تسهيل هذه العمليات وتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، وما يعكسه ذلك من حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية.

حضر اللقاء، سعادة سالم راشد المفتول، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور سعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.