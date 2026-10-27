"الوطني الاتحادي" يشارك في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي بالقاهرة

القاهرة في 27 أكتوبر/ وام/ شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت مساء أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وضمت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد محمد العسم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

واستعرضت الجلسة عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي، حيث تناول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية المؤشرات المتعلقة بالجانب التشريعي في إطار العمل العربي المشترك، ومستجدات التنسيق لعقد الندوات وورش العمل.

كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وآليات توحيد التشريعات العربية، فيما قدمت لجنة الشؤون المالية مشروع القانون العربي الاسترشادي المحدّث في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقريراً بشأن تطورات الوضع الاقتصادي الفلسطيني.