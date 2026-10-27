اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لإطلاق مسابقات الرماية الـ15 في الثاني من نوفمبر

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة العليا لمسابقات الرماية السنوية عن اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لإطلاق مسابقات الرماية الخامسة عشرة في الثاني من نوفمبر المقبل في إطار جهودها المتواصلة لدعم الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الرماية وتوفير بيئة تنافسية متطورة تتيح للرياضيين والرياضيات إبراز قدراتهم وصقل مهاراتهم وفق أعلى معايير التنظيم والسلامة.

تأتي النسخة الخامسة عشرة امتداداً لمسيرة حافلة من الإنجازات التي حققتها المسابقة على مدار دوراتها السابقة بعدما أصبحت محطة رياضية سنوية بارزة تسهم في نشر ثقافة الرماية وتعزيز حضورها في المجتمع الرياضي الإماراتي إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة وإتاحة الفرصة أمام الرماة من مختلف الفئات للمشاركة والتنافس وتطوير مستوياتهم الفنية.

وتكتسب المسابقة أهميتها من دورها في دعم منظومة الرياضة الوطنية وترسيخ قيم الانضباط والتركيز والدقة والروح الرياضية فضلاً عن تعزيز التواصل بين المشاركين وتبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس إيجاباً على تطور رياضة الرماية في الدولة ويعزز فرص إعداد أجيال جديدة من الرياضيين القادرين على تمثيل الإمارات في مختلف المنافسات.

وتحرص اللجنة المنظمة من خلال تنظيم هذه المسابقات على توفير فرص متكافئة للمشاركة أمام الرجال والنساء وأيضا للأطفال و أصحاب الهمم من المواطنين و المقيمين انطلاقاً من أهمية تمكين الرياضيين من الجنسين وتشجيعهم على ممارسة الرماية وتطوير مهاراتهم في أجواء تنافسية محفزة تواكب تطلعات الرياضة الإماراتية نحو توسيع قاعدة المشاركة واستقطاب المزيد من المواهب.

وفي الجانب الفني تشمل المسابقات 31 نوعاً من الأسلحة بما يتيح تنوعاً في المنافسات ويمنح المشاركين خيارات متعددة لإظهار قدراتهم ومهاراتهم ضمن برنامج رياضي يستهدف الارتقاء بالمستويات الفنية وتعزيز الخبرات الميدانية وترسيخ مكانة البطولة بوصفها إحدى المبادرات الرياضية التي تجمع بين التنافس والتميز والتطوير المستمر.

وتتواصل أعمال التطوير والتحديث في ميادين الرماية بمختلف المواقع بما يشمل الأندية والميادين في نادي الفجيرة منطقة الحيل و نادي الظفرة للرماية مدينة زايد ونادي مصفوت للرماية والفروسية عجمان إلى جانب الميدان الرئيسي في نادي الريف للرماية بأبوظبي وذلك بهدف رفع جاهزية المنشآت وتحسين مرافقها وتجهيزاتها وتوفير بيئة مناسبة تضمن سير المنافسات بكفاءة وتنظيم وتلبي احتياجات المتسابقين من الجنسين.

وتعكس أعمال التطوير المستمرة حرص اللجنة المنظمة على مواكبة متطلبات رياضة الرماية والارتقاء بمستوى المرافق الرياضية وتوفير الإمكانات التي تساعد المشاركين على تقديم أفضل مستوياتهم مع الاهتمام بالجوانب الفنية والتنظيمية ومتطلبات السلامة بما يعزز جودة التجربة الرياضية في جميع مواقع إقامة المسابقة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن مختلف اللجان المعنية بالمسابقة وصلت إلى مراحل متقدمة من الجاهزية من خلال استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية والإدارية وتنسيق الأدوار والمسؤوليات لضمان استقبال المتسابقين وتسهيل إجراءات مشاركتهم إلى جانب متابعة تجهيز الميادين وتوفير المتطلبات اللازمة لإدارة المنافسات وفق برنامج واضح ومنظم.

وتعمل اللجان المختصة على تهيئة جميع الظروف التي تكفل انسيابية الإجراءات بدءاً من استقبال المشاركين وتنظيم عمليات التسجيل مروراً بالاستعدادات الفنية داخل الميادين ووصولاً إلى إدارة المنافسات ومتابعة النتائج بما يضمن تقديم نسخة متميزة تعكس المكانة التي وصلت إليها المسابقة بعد خمسة عشر عاماً من الاستمرارية والتطوير.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل في المسابقة في الأول من نوفمبر المقبل على أن تستمر حتى نهاية يناير المقبل بما يمنح الراغبين في المشاركة فرصة للتسجيل والاستعداد للمنافسات وفق الإجراءات المعتمدة.

وتؤكد اللجنة المنظمة أن استمرار تنظيم مسابقات الرماية السنوية يجسد التزامها بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وتعزيز ثقافة التنافس الإيجابي وتوفير منصات عملية لتطوير قدرات الرماة من الجنسين بما يخدم مسيرة الرياضة الإماراتية ويدعم توجهاتها نحو التميز والاستدامة.

ومع اقتراب انطلاق النسخة الخامسة عشرة، تتجه الأنظار إلى موسم جديد من المنافسات التي تجمع نخبة من الرماة في ظل جاهزية الميادين واستعداد اللجان المنظمة وطموح متجدد لمواصلة تطوير البطولة وتعزيز أثرها الرياضي والمجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.