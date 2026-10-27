شركة «أوكسا» البريطانية : التشغيل الذاتي للمركبات والآلات الصناعية يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ أكد البروفيسور بول نيومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسا» البريطانية، أن التشغيل الذاتي للمركبات والآلات الصناعية يمثل تحولاً مهماً في مستقبل الخدمات اللوجستية، في ظل ما يوفره من فرص لخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين مستويات السلامة في الموانئ والمطارات والمستودعات.

وقال نيومان، خلال حضوره فعاليات مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي اليوم، إن نقل البضائع داخل الموانئ والمطارات والمستودعات يمثل جزءاً أساسياً من منظومة التجارة العالمية، رغم أنه لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به عمليات النقل على الطرق العامة، مشيراً إلى أن أتمتة هذه المهام باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي ستحدث تحولاً في أساليب إدارة العمليات اللوجستية.

وأضاف أن القطاع الصناعي يوفر فرصاً مهمة لتطبيق تقنيات التشغيل الذاتي، نظراً لتشابه العديد من العمليات في الموانئ والمطارات ومراكز الخدمات اللوجستية حول العالم، فضلاً عن إمكانية تحقيق أثر اقتصادي مباشر من خلال خفض النفقات التشغيلية وتحسين الإنتاجية.

وأشار إلى أن شركة «أوكسا» عملت لمدة 11 عاماً على تطوير تقنيات القيادة الذاتية للمركبات على الطرق، قبل توسيع نطاق تركيزها نحو التطبيقات الصناعية، انطلاقاً من رؤيتها لتطوير أنظمة قابلة للاستخدام عبر أنواع مختلفة من المركبات وبيئات التشغيل.

وأكد أن هذا التوجه لا يمثل بديلاً عن تطوير المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة، بل يشكل مجالاً مكملاً له، ويوفر فرصاً اقتصادية إضافية في قطاعات لا تزال بحاجة إلى حلول متخصصة، موضحاً أن المطارات، على سبيل المثال، تضم أنواعاً متعددة من المركبات التي تؤدي مهام مختلفة، ويمكن تجهيزها للعمل ذاتياً من خلال منصة تقنية مشتركة.

ولفت إلى أن استراتيجية الشركة تقوم على التعاون مع الشركات المصنعة للمركبات الصناعية، عبر دمج تقنيات الروبوتات والبرمجيات المتخصصة في المركبات التقليدية، بما يتيح تحويلها إلى مركبات ذاتية التشغيل دون الحاجة إلى إعادة تصميم عمليات التصنيع بالكامل، أو إحداث تغييرات جذرية في أساليب العمل لدى مشغلي الأساطيل.

وأوضح أن هذا النموذج يتيح للشركات المصنعة مواصلة إنتاج المركبات، ولمشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات الاستفادة من التقنيات الجديدة ضمن عملياتهم القائمة، فيما تتولى «أوكسا» توفير الأنظمة اللازمة لتمكين المركبات من الحركة والعمل ذاتياً في البيئات الصناعية.

وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية، أشار إلى أن النماذج التي اطلعت عليها الشركة في بعض الأسواق تظهر إمكانية تحقيق توفير في النفقات التشغيلية تتجاوز 160 ألف دولار سنوياً لكل مركبة، وفقاً لطبيعة الاستخدام ودورة التشغيل، إلى جانب المكاسب الناتجة عن تحسين التنسيق بين المركبات ورفع كفاءة إدارة الأساطيل.

وأضاف أن الشركة تقدر الفرصة المتاحة أمام سوق التشغيل الذاتي للمركبات الصناعية بإيرادات سنوية متكررة تتراوح بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار، في حال الوصول إلى نحو 20% من المركبات المستهدفة، وفق تقديراته التي عرضها خلال الجلسة.