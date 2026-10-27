تحديث شامل لـ”مركز خليفة الدولي للبولينج” يرفع جاهزيته للمنافسات الدولية

أبوظبي في 27 أكتوبر /وام/ أعلنـت مدينة زايد الرياضية، التي تديرها مجموعة “أوك فيو الشرق الأوسط”، استكمال أعمال التطوير الشامل لمركز خليفة الدولي للبولينج، والتي شملت تحديث الأنظمة الفنية واستبدال أسطح المسارات الأربعين، إلى جانب تطوير مرافق الاستقبال والردهة والخدمات العامة، بما يعزز جاهزية المركز لاستضافة البطولات العالمية والدولية.

وأكدت المجموعة، في بيان اليوم، أن المشروع تضمن تركيب أنظمة حديثة لإعداد قوارير البولينج وإعادة ترتيبها، تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، فضلاً عن تركيب أسطح جديدة عالية الأداء في جميع المسارات، بما يلبي متطلبات المنافسات الاحترافية والدوريات التنافسية، ويوفر بيئة متطورة للاعبين المحترفين والهواة.

وشملت أعمال التطوير أيضاً تحديث منطقة الاستقبال والردهة والمرافق العامة، بهدف الارتقاء بتجربة الزوار وتعزيز مستويات الراحة وسهولة الحركة داخل المركز، بما يلبي احتياجات اللاعبين والعائلات والجمهور.

ويعزز المشروع مكانة مركز خليفة الدولي للبولينج بوصفه وجهة رياضية وترفيهية رائدة في أبوظبي، من خلال توفير بنية تحتية متخصصة لاستضافة المنافسات الدولية، إلى جانب مرافق ترفيهية تستقطب مختلف فئات المجتمع.

افتتح المركز عام 1999، واستضاف منذ ذلك الحين عدداً من أبرز البطولات، من بينها بطولات العالم، وبطولة آسيا، ومنافسات الأولمبياد الخاص.

وسجل المركز أكثر من 17 ألف مباراة شهرياً قبل بدء أعمال التطوير، ما يعكس حجم الإقبال عليه ودوره في دعم رياضة البولينج، واستضافة البطولات الدولية والدوريات التنافسية والفعاليات المدرسية، كما يضم مرافق مخصصة للبلياردو وتنس الطاولة.