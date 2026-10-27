معرض المغامرات والتخييم في إكسبو الذيد يستقطب 200 شركة

الشارقة في 27 أكتوبر/وام/ تنطلق غداً (الأربعاء) في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثامنة من معرض المغامرات والتخييم بمشاركة أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية متخصصة في معدات التخييم والمغامرات وتجهيز السيارات في منصة تجمع المهتمين بالرحلات البرية والأنشطة الخارجية بالشركات التي تقدم أحدث المنتجات والتجهيزات.

ويستعرض المشاركون على مدار خمسة أيام مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات عشّاق المغامرات والرحلات البرية تشمل معدات التخييم ومستلزمات الرحلات الخارجية وتجهيزات سيارات البر وإكسسواراتها وحلول تجهيز المركبات بما يتيح للزوار استكشاف خيارات متعددة والتعرف على المنتجات الجديدة والتواصل المباشر مع الشركات والعلامات التجارية المتخصصة.

وذكر سعادة محمد مصبح الطنيجي مدير مركز إكسبو الذيد أن أهمية المعارض المتخصصة تبع من قدرتها على تحويل اهتمامات الجمهور إلى فرص للتواصل والتبادل التجاري ومنح الشركات مساحة مباشرة لفهم احتياجات عملائها والتفاعل معها ، ومن هذا المنطلق يتم العمل على ترسيخ معرض المغامرات والتخييم بوصفه منصة تجمع بين شغف المجتمع بالرحلات البرية وتطور المنتجات والحلول التي تخدم هذا المجال بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات للوصول إلى جمهورها ويمنح الزوار فرصة الاطلاع على الخيارات المتاحة واتخاذ قرارات أكثر وعياً عند اختيار تجهيزات رحلاتهم.

ويعكس المعرض تنوع المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع المغامرات والتخييم الذي يشمل مجالات متعددة تتجاوز معدات الرحلات لتصل إلى تجهيز المركبات وحلول الاستخدام الخارجي ويوفر للمشاركين فرصة عرض منتجاتهم أمام جمهور متخصص وبناء علاقات مباشرة مع العملاء والتعرف على اهتمامات السوق فيما يتيح للزوار مقارنة المنتجات واستكشاف حلول تناسب متطلباتهم المختلفة.