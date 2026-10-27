جامعة خليفة و"آيس آي" تبرمان شراكة استراتيجية في قطاع الفضاء

أبوظبي في 27 أكتوبر/وام/ أعلنت شركة "آيس آي" الرائدة عالميا في مجال المعرفة السيادية من الفضاء، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير البحوث الفضائية والابتكار التطبيقي وإعداد كفاءات متخصصة في دولة الإمارات.

تجمع هذه الشراكة بين القدرات البحثية والأكاديمية لجامعة خليفة وخبرات "آيس آي" في هندسة الأقمار الصناعية وتشغيلها، لاستكشاف مسارات تربط البحث العلمي والتعليم بالتطبيقات العملية في قطاع الفضاء.

وتمثل الشراكة خطوة جديدة في إطار التزام الشركة الممتد بدعم تطوير منظومة الفضاء في دولة الإمارات، من خلال الربط بين تطوير الكفاءات والبحث العلمي والخبرات الصناعية، بما يسهم في تنمية القدرات المحلية.

وسيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في معالجة تحديات هندسية وتقنية تتصل بالبيانات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، تستند إلى احتياجات القطاع الصناعي، سواء من خلال العمل الفردي أو ضمن فرق متعددة التخصصات، تحت إشراف مشترك من الأكاديميين في الجامعة وخبراء الشركة.

وستبحث الشراكة فرص التدريب الصيفي، والتدريب العملي خلال الفصول الدراسية، وبرامج التعليم التعاوني، والفرص الوظيفية للخريجين لدى "آيس آي".

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: " لا يقتصر الابتكار في قطاع الفضاء على إتاحة الوصول إلى التكنولوجيا، بل يتطلب قدرات بحثية وكفاءات متخصصة ومسارات واضحة لتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، ومن خلال الجمع بين الخبرات العلمية والهندسية في جامعة خليفة والتجربة الصناعية لدى "آيس آي"، يمكن لهذه الشراكة أن تتيح فرصًا نوعية للبحث العلمي المشترك والتعلم القائم على الخبرة العملية، وأن تسهم في تطوير القدرات الداعمة لطموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء".

من جانبه ، أكد كريستوس كوليميناكيس الرئيس التنفيذي لـ " آيس آي" التزام الشركة بأن تكون شريكاً صناعياً دائماً لدولة الإمارات، وأن تدعم طموحها لبناء منظومة فضائية سيادية بمواصفات عالمية، منوها إلى أن ذلك يتطلب تطوير القدرات عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من الكفاءات التي تصمم الأنظمة الفضائية وتبنيها، وصولاً إلى الفرق التي تشغّلها وتحول البيانات التي تجمعها إلى معلومات ومعرفة.

وقال إن الشراكة مع جامعة خليفة تضع الكفاءات والبحث العلمي في صميم هذا الالتزام، بما يتيح للطلبة والباحثين فرصاً للعمل على مهام فضائية فعلية وتحديات هندسية واقعية.

وسيبحث أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثون في جامعة خليفة، بالتعاون مع الفرق الفنية لدى "آيس آي"، فرص تنفيذ بحوث مشتركة وبحوث ممولة من القطاع الصناعي، وإجراء عروض توضيحية للتقنيات، ونشر أوراق علمية، بهدف ربط الخبرات العلمية بالتطبيقات الفضائية الواقعية.