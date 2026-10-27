محمد الشرقي يشهد حفل تخريج طلاب برنامجَي «مدخل إلى عالم الفلسفة» و«مناهج البحث في العلوم الإنسانية»

الفجيرة في 27 أكتوبر/ وام / أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج المعرفية في توسيع آفاق العلم والمعرفة للأفراد، وتعزيز قدراتهم على البحث والاستكشاف، وتطوير مهاراتهم في دراسة الموضوعات الفلسفية والإنسانية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مقرّ بيت الفلسفة بالفجيرة، حفل تخريج طلاب برنامجَي «مدخل إلى عالم الفلسفة» و«مناهج البحث في العلوم الإنسانية».

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى ما يحظى به القطاع الثقافي والمعرفي من اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم المبادرات الثقافية التي تسهم في رفع وعي المجتمع، وتمكين الشباب من المشاركة في إثراء الحركة العلمية والثقافية.

وكرّم سموه، الفائزين بجائزة «أفضل مقال فلسفي»، في المسابقة التي أطلقها بيت الفلسفة، واستهدفت كتابة مقالات تطرح أفكاراً ورؤى متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية.

تضمّن الحفل كلمة للدكتور أحمد البرقاوي، عميد «بيت الفلسفة»، رحّب فيها بالحضور، واستعرض جهود البيت في ترسيخ حضوره بوصفه مركزاً متخصصاً في الفلسفة، من خلال برامجه ومبادراته المعرفية، وعرضين مرئيين عن البرنامجين.

حضر الحفل سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة.