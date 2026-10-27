بلدية عجمان تنجز 75% من طرق مركز المدينة و25% من تطوير الحميدية

عجمان في 27 أكتوبر/وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إنجاز 75 % من المرحلة الأولى لمشروع تطوير طرق مركز المدينة و25% من أعمال تطوير شارع الحميدية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة سير العمل في المشروع ومستجدات الأعمال ونسب الإنجاز يرافقه الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبد الله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة.

يأتي المشروع ضمن جهود الدائرة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، ورفع انسيابية الحركة المرورية، ودعم متطلبات النمو الحضري في المناطق الحيوية بالإمارة، بما يتواءم مع التوجه المتمثل في بناء نظام تنقل متكامل ومستدام، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي لتحسين جودة شبكة الطرق وترابطها في الإمارة.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري أن الدائرة تعمل وفق خطة شاملة ومتكاملة تغطي مناطق عجمان كافة لتنفيذ الأعمال التطويرية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن تطوير منظومة طرق متكاملة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتعزز كفاءة الحركة المرورية في مركز المدينة.

وأوضح، أن الأعمال المنجزة شملت الانتهاء من الأعمال الأساسية في شارع الشيخ عبد الله بن حميد بن راشد، وربط شارع مصفوت بشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وافتتاح التقاطع بالقرب من حديقة الراشدية، ومواصلة أعمال تطوير شارع الشيخ راشد بن عبد العزيز، إلى جانب الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطة تصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الأعمال التطويرية في شارع الشيخ راشد بن عبد العزيز، وشارع الزاهر، إلى جانب استكمال أجزاء من شبكة تصريف مياه الأمطار.

من جانبه، أكد المهندس عبد الله مصطفى المرزوقي حرص الدائرة على افتتاح الأجزاء والتقاطعات المكتملة أمام الحركة المرورية بشكل تدريجي، بما يسهم في تحقيق الاستفادة من الأعمال المنجزة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وقال إنه تم افتتاح عدد من التقاطعات والطرق ضمن المشروع، من بينها تقاطع شارع الشيخ راشد بن عبد العزيز مع شارع الشيخ عبد الله بن حميد بن راشد، وتقاطع شارع الشيخ راشد بن عبد العزيز مع شارع أنس بن مالك، وتقاطع شارع الشيخ عبد الله بن حميد بن راشد مع شارع الزاهر بالقرب من حديقة الراشدية.

وأضاف أن فرق العمل تستكمل الأعمال المتبقية، بما فيها شبكة تصريف مياه الأمطار وأعمال الطرق، وفق البرنامج المعتمد، متوقعاً افتتاح المشروع مطلع العام القادم تمهيداً لتنفيذ المراحل اللاحقة.

وشملت الجولة الميدانية تفقد مشروع تطوير شارع الحميدية – المرحلة الأولى، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 25% إلى جانب الاطلاع على مستجدات الأعمال ونسب الإنجاز في المشروع، الذي يمتد من شارع محمد بن راشد إلى الشارع الحدودي.

تشمل أعمال المشروع توسعة شارع الحميدية إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه من شارع محمد بن راشد حتى تقاطعه مع شارع جدة، ومسارين في كل اتجاه من تقاطع شارع جدة حتى الشارع الحدودي، إلى جانب تنظيم الأرصفة ومواقف المركبات.

كما تم إنجاز أعمال تجهيز الطريق الممتد من شارع محمد بن راشد إلى الشارع الحدودي، تمهيداً لاستكمال طبقات الرصف اللاحقة، على أن يتم افتتاح المشروع مطلع العام القادم.

يهدف المشروع إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمة على الشارع، واستكمال امتداد شارع الحميدية وربطه بالشارع الحدودي، بما يدعم كفاءة شبكة الطرق ويخدم الحركة المرورية في المنطقة.