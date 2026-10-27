مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ يكشف أساليب التواصل الصوتي بين الحيتان والدلافين

أبوظبي في 27 أكتوبر/وام/ ينظم مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي، جلسة علمية بعنوان «لغات الحيتانيات»، يوم 29 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة «حديث العلوم»، بهدف تعريف الجمهور بأساليب التواصل الصوتي بين الحيتان والدلافين، وأحدث الأبحاث العلمية لفهم لغاتها.

ويستعرض الدكتور أوليفييه آدم، نائب مدير معهد المحيطات في جامعة السوربون أبوظبي خلال الجلسة كيفية استخدام الحيتان والدلافين للأصوات في التواصل وبناء الروابط الاجتماعية، والاختلافات بين الآليات الصوتية لدى أنواع الحيتان، إلى جانب دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه الأصوات وفهم معانيها.

تأتي الجلسة في إطار جهود المركز لتعزيز الوعي بالحياة البحرية وأهمية المحافظة عليها، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على أحدث الاكتشافات والأبحاث العلمية في هذا المجال.

واستقطبت سلسلة «حديث العلوم»، منذ إطلاقها عام 2023، نحو 4 آلاف زائر من الخبراء والمهتمين وأفراد المجتمع، من خلال جلسات تناولت موضوعات متنوعة في العلوم وحماية البيئة والتاريخ الطبيعي للمنطقة العربية، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي البيئي.