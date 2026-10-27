مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة تسجل دخول 339 مطية في يومها الأول

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / سجلت مزاينة سويحان (المحطة الأولى في مهرجان الظفرة)، دخول 339 مطية في الأشواط المخصصة لسن المفاريد المحليات والمجاهيم (إنتاج وشركاء)، فيما تتواصل المنافسات حتى 3 نوفمبر المقبل بمدينة سويحان في منطقة العين، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وشهدت المزاينة توافدا واسعا من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإدخال الإبل المشاركة بمزاينة الإبل إلى شبوك المبيت، وذلك ضمن 8 أشواط لفئة المفاريد (إنتاج "1 و2" ، وشراكة "1 و2") للمحليات والمجاهيم، وذلك استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط مساء يوم غدٍ الأربعاء.

ووفق الجدول الزمني لتسجيل الإبل المشاركة في مزاينة سويحان، تبدأ صباح يوم غدٍ الأربعاء إدخال الإبل المشاركة في 7 أشواط لفئة المفاريد ( مفتوح شرايا "1 و2" للمحليات والمجاهيم وشوطي إنتاج ومفتوح للمهجنات الأصايل وشوط للوضح).