"دبي الصحية" تنال اعتماداً دولياً على مستوى منظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ أعلنت "دبي الصحية" حصولها على اعتماد دولي لمنظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة، تقديراً لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة في الرعاية الصحية على المستويين المؤسسي والأكاديمي، بما في ذلك المستشفيات، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بتجربة المرضى.

تعد "دبي الصحية" أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دولة الإمارات يحصل على هذا الاعتماد الدولي، بعد تقييم شامل أجرته اللجنة الدولية المشتركة "JCI"، شمل الإدارات المركزية وفق 149 معياراً، حققت خلاله نسبة التزام بلغت 100%، فيما حققت نسبة التزام بلغت 99.7% من بين 1170 معياراً شملت التعليم الطبي والمستشفيات.

وجاء هذا الإنجاز بعد اجتياز "دبي الصحية" تقييماً شاملاً لمجموعة من المعايير الدولية، شملت على المستوى المؤسسي مجالات الجودة وتحسين الأداء، والحوكمة والقيادة المؤسسية، ومواءمة الأنظمة وتكاملها.

وشمل التقييم على المستويين الأكاديمي ومستوى المستشفيات معايير الرعاية التي تضع المريض في صميم أولوياتها، وسلامة المرضى، والتعليم والتدريب المهني الطبي، بما يعكس نضج منظومة العمل وتكامل الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي ضمن نموذج صحي أكاديمي متكامل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تخضع فيها المستشفيات الخمس التابعة لـ "دبي الصحية ، وهي مستشفيات راشد، و دبي، و حتا، ولطيفة، و الجليلة للأطفال ، لعملية مسح اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمعايير مستشفى المركز الطبي الأكاديمي (AMC)، وتنجح جميعها في الحصول على هذا الاعتماد دون تسجيل أي ملاحظات من قبل اللجنة.

يأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة المستشفيات الخمسة في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، إذ سبق لها الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) خلال السنوات الماضية.

وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أهمية حصول "دبي الصحية" على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) على المستويين المؤسسي والأكاديمي إلى جانب المستشفيات، كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دولة الإمارات ينال هذا الاعتماد، والذي يجسد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير، وترسيخ ثقافة الجودة والسلامة والتحسين المستمر في مختلف مرافقنا وخدماتنا، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

من جهتها ذكرت الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية" ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، أن حصول "دبي الصحية" على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) يجسد قوة التكامل بين التعليم الطبي والرعاية الصحية ، و يعكس جودة برامجنا التعليمية والتدريبية، وجودة نموذجنا الأكاديمي القائم على الربط بين التعلم والتطبيق العملي والبحث العلمي، بما يدعم تطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أعلى المعايير ، لافتة إلى أن هذا التقدير الدولي يؤكد الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في رفد المنظومة الصحية بكفاءات تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.

بدورها أكدت الدكتورة انتصار الحمادي، رئيس إدارة سلامة المرضى والجودة في "دبي الصحية" الالتزام بالحصول على أبرز الاعتمادات الدولية المعترف بها عالمياً، انطلاقاً من نهج راسخ يقوم على تطبيق أعلى المعايير في مختلف الجوانب المؤسسية والأكاديمية والسريرية، بما يضمن الارتقاء المستمر بالأداء وتعزيز جاهزية منظومتنا الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.