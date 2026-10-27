20 أكاديمياً من جامعة زايد ضمن أفضل 2% من العلماء عالمياً لعام 2026

دبي في 27 أكتوبر/ وام / عززت جامعة زايد مكانتها في المشهد البحثي العالمي، بإدراج 20 عضواً من هيئتها الأكاديمية ضمن قائمة "ستانفورد – إلسيفير" لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2026، في إنجاز يعكس تميز مخرجاتها البحثية وإسهاماتها في تطوير المعرفة العلمية ودعم أولويات التنمية في دولة الإمارات.

شمل التصنيف باحثين من خمس كليات هي الابتكار التقني، والعلوم الطبيعية والصحية، والدراسات متداخلة التخصصات، وإدارة الأعمال، وعلوم الاتصال والإعلام، تتنوع أبحاثهم بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن السيبراني والعلوم الصحية والبيئية وإدارة الأعمال.

وقال الدكتور كيفن هول، مدير جامعة زايد، إن هذا الإنجاز يعكس تميز الكفاءات الأكاديمية والتزام الجامعة بتطوير البحث العلمي في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن أبحاث أعضاء الهيئة الأكاديمية تسهم في إثراء التجربة التعليمية للطلبة وتقديم حلول للتحديات المرتبطة بالأولويات الوطنية.

وأكد حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة البحث العلمي وإعداد الكفاءات وتطوير القدرات المعرفية التي تدعم تنافسية دولة الإمارات وانتقالها نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتستند قائمة "ستانفورد – إلسيفير" إلى مؤشرات علمية موحدة مستمدة من قاعدة بيانات "سكوبس"، تشمل عدد الاستشهادات البحثية ومؤشري "إتش" و"إتش إم" المعدل وفق التأليف المشترك، إلى جانب مؤشرات مركبة تقيس التأثير العلمي للباحثين، مع مراعاة الاختلافات بين التخصصات.

يأتي هذا الإنجاز امتداداً لحضور أكاديميي جامعة زايد في إصدارات سابقة من التصنيف، بما يعكس استمرارية تأثير أبحاث الجامعة على المستوى الدولي، وجهودها في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتعليم، ودعم منظومة المعرفة والابتكار في الدولة.