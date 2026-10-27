"لندن الجامعية" تطلق كليتها العالمية لإدارة الأعمال الصحية في دبي

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ أعلنت الكلية العالمية لإدارة الأعمال الصحية التابعة لكلية لندن الجامعية توسعها الاستراتيجي إلى دبي، بالتزامن مع احتفال الجامعة هذا العام بمرور 200 عام على تأسيسها وذلك خلال فعالية استضافتها مدينة دبي الطبية.

تُعد الكلية الأولى عالمياً المتخصصة حصرياً في إدارة الأعمال بقطاع الصحة وأُطلقت بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية والتعليم والبحث والابتكار في دولة الإمارات، وتوسيع آفاق التعليم المتخصص وتطوير الكفاءات والشراكات على مستوى الدولة والمنطقة.

ويتوافق إطلاق الكلية مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031"، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ويدعم الأولويات الوطنية في مجالات إطالة سنوات الحياة الصحية، والرعاية الوقائية، والسياحة العلاجية، والطب الدقيق، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة.

وتستند الكلية إلى الإرث الأكاديمي والبحثي لكلية لندن الجامعية في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والسياسات والابتكار والقيادة.

وتحتل الجامعة المرتبة الثامنة عالمياً بالمناصفة في تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات لعام 2027، ويضم مجتمع خريجيها وأعضاء هيئة التدريس السابقين 33 من الحائزين على جائزة نوبل.

وستقدم الكلية في دبي برامج للتعليم التنفيذي والدراسات العليا في الإدارة الصحية، إلى جانب مبادرات لتطوير القدرات والأبحاث المشتركة والشراكات المؤسسية طويلة الأمد، بما يسهم في تلبية احتياجات المؤسسات الصحية ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.

وذكر علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية، أن الكلية ستعزز الخبرات الأكاديمية المتخصصة في المنظومة الصحية، وتدعم تطوير المعارف والكفاءات وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع أهداف مدينة دبي الطبية في تشجيع التعليم الطبي وتنمية القدرات التخصصية اللازمة لتطوير القطاع الصحي في الإمارة.

من جانبه، رحّب الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بانضمام الكلية إلى مجتمع التعليم العالي في الإمارة، مؤكداً أن إطلاقها يدعم جهود استقطاب المؤسسات الأكاديمية المرموقة والكفاءات العالمية، ويتماشى مع استراتيجية التعليم في دبي 2033 الهادفة إلى توفير تعليم عالي الجودة يواكب متطلبات المستقبل، وأكد أن الكلية ستتيح للمتعلمين من الإمارات والعالم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية العالمية وتطوير المهارات اللازمة لدعم اقتصاد الصحة.

بدورها، أكدت البروفيسورة نورا كولتون، المديرة المؤسسة للكلية في دبي، أن الكلية ستتجاوز دورها التعليمي إلى بناء شراكات مستدامة مع الجهات الحكومية ومقدمي الرعاية الصحية وقطاعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تعزيز القدرات القيادية وتطوير حلول عملية للتحديات المؤسسية والإسهام في مستقبل اقتصاد الصحة بالدولة.

يعتمد نهج الكلية على التكامل بين تخصصات الطب والإدارة والاقتصاد والسياسات والهندسة والبحث وريادة الأعمال، بما يتيح معالجة التحديات الصحية والتشغيلية والاستراتيجية من منظور متعدد التخصصات وترتكز برامجها على التعلم التطبيقي ودراسات الحالة والمشروعات البحثية والاستشارية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، لضمان تحويل المعرفة إلى نتائج عملية ومستدامة.