"قضاء أبوظبي" تشارك بمؤتمر دولي في بلفاست

بلفاست في 27 أكتوبر / وام / يشارك وفد دائرة القضاء - أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للإصلاحيات والسجون (ICPA) الذي يعقد في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري وذلك بهدف تبادل الخبرات الدولية والاطلاع على أحدث الممارسات في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز كفاءة منظومتها المؤسسية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الدائرة على مواكبة أحدث المعايير العالمية التي تكفل ترسيخ حقوق الإنسان، وتطوير برامج إعادة التأهيل لنزلاء مراكز الإصلاح.

وشارك وفد الدائرة في جلسات العمل التخصصية التي استعرضت أحدث الحلول التقنية المبتكرة، وفي مقدمتها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب طرح الحلول التقنية لتحديث أنظمة إدارة المنشآت القائمة وفق معايير حديثة.

وتناولت المناقشات سبل تطوير البيئة الإصلاحية وتعزيز الرعاية الإنسانية، من خلال تكامل الخبرات الميدانية والجهود البحثية لابتكار برامج تستند إلى أسس علمية دقيقة، مع تسليط الضوء على مفهوم "بيئات الرعاية" ودور المساحات الخضراء في دعم برامج الرعاية الشاملة، فضلاً عن آليات حماية المرافق ورفع كفاءة إدارتها وتطبيق أفضل اشتراطات الأمن والسلامة.

وفي محور الشراكات المؤسسية، بحث المشاركون سبل ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص، وآليات توظيف البيانات والتحليلات في تطوير الأداء المؤسسي واتخاذ القرارات، إلى جانب مناقشة فرص تعزيز الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير السياسات الإصلاحية ودعم إعادة إدماج النزلاء في المجتمع.