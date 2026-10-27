تحت رعاية حمدان بن زايد، انطلاق الدورة الـ8 من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 19 نوفمبر

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تعقد الدورة الثامنة والأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب فعالياتها خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل بقاعة المارينا، مركز أدنيك أبوظبي.

وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يشهد في دورته الثامنة أكبر مشاركة منذ انطلاقه، ليجمع مختلف مكونات القطاع البحري للاحتفاء بأسلوب الحياة البحرية والأنشطة المرتبطة بالإبحار والصيد.

ويمتد المعرض عبر قاعات عرض داخلية ومساحات خارجية وعروض لليخوت في مياه مرسى أدنيك، ليشكل منصة متكاملة تجمع العلامات التجارية العالمية والمشترين الجادين وعشاق نمط الحياة البحرية تحت سقف واحد.

وينعقد المعرض مع انطلاق الموسم البحري في منطقة الخليج، موفراً فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات البحرية.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «يرسّخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب مكانته كأبرز فعالية إقليمية متخصصة في مختلف جوانب المنظومة البحرية.. وتشهد الدورة الثامنة، الأكبر في تاريخ المعرض، مشاركة عارضين وعلامات تجارية من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة ويعود ما حققته الدورة الثامنة من نجاح إلى الدعم والتوجيهات المستمرة من سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، فيما تواصل مجموعة أدنيك التزامها بتنظيم فعالية تعكس رؤية دولة الإمارات للابتكار والتميز في القطاع البحري».

ومنذ انطلاقه عام 2018، واصل المعرض تحقيق نمو متواصل عاماً بعد عام، ليصبح أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في القطاع البحري على مستوى المنطقة.

وشهدت دورة عام 2025 تغطية مساحة تجاوزت 85,000 متر مربع، بمشاركة 1,068 عارضاً وعلامة تجارية، واستقطبت أكثر من 52,000 زائر، بزيادة بلغت 20% مقارنة بنسخة 2024.

واستناداً إلى هذا الزخم، تستعد الدورة الثامنة لتجاوز جميع التوقعات، واستقبال المهتمين بالقطاع البحري مجدداً في أبوظبي ضمن أضخم نسخة للمعرض حتى اليوم.

ويمثل المعرض بوابة للراغبين في بدء رحلتهم في عالم الأنشطة البحرية، سواء من خلال استكشاف القوارب المخصصة للمبتدئين، أو التعرف إلى أحدث المعدات البحرية وأدوات الصيد، أو الاستفادة من الخبرات والإرشادات المتخصصة.

ويوفر المعرض بيئة تواصل فريدة تساعد الزوار على اتخاذ خطواتهم الأولى بثقة بهذا القطاع الحيوي ويحظى الحدث بدعم عدد من أبرز الجهات والمؤسسات البحرية، من بينها «أبوظبي البحرية»، ونادي الكابتن، وعدد من المراسي المحلية في إمارة أبوظبي، ما يتيح للزوار الوصول إلى ثروة من المعارف والخبرات والموارد التي تلبي مختلف احتياجاتهم ومستويات خبراتهم البحرية.

ويعود إلى المعرض أحد أبرز فعالياته المميزة، وهو معرض تأجير اليخوت الذي يعد الحدث الوحيد من نوعه في المنطقة ويجمع هذا المعرض نخبة شركات التأجير، ويستقطب أصحاب الثروات الكبيرة، ليقدم لهم نافذة حصرية على عالم اليخوت الفارهة والرحلات البحرية المصممة خصيصاً والتجارب الاستثنائية على المياه.

ومن خدمات تأجير اليخوت إلى الرحلات البحرية المصممة حسب الطلب، يوفر هذا المعرض للعلامات التجارية الرائدة فرصة مباشرة للتواصل مع جمهور مستهدف يبحث عن أرقى تجارب الترفيه ونمط الحياة البحرية.

وانسجاماً مع مبادرة عام الأسرة في دولة الإمارات، يشهد المعرض عودة العديد من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية المفضلة، إلى جانب مجموعة موسعة من الأنشطة العائلية والبرامج الترفيهية ويستمتع الزوار على مدى أربعة أيام بعروض مائية مباشرة، وتجارب تفاعلية متنوعة، وأنشطة مصممة لتناسب مختلف أفراد الأسرة.