"خيرية الشارقة" تقدم مساعدات علاجية بـ 35.3 مليون درهم خلال 9 أشهر

الشارقة في 27 أكتوبر/وام/ كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن ارتفاع قيمة مساعداتها العلاجية للمستحقين داخل الدولة إلى 35.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي استفاد منها 1255 مريضاً من المواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود، مقارنة بـ 1008 مرضى خلال الفترة نفسها من عام 2025 بتكلفة بلغت 28.6 مليون درهم بما يعكس اتساع نطاق دعم الجمعية للتخفيف من الأعباء الصحية والمالية عن المرضى وأسرهم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية إن المساعدات العلاجية تجسد رسالة مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني.

وأضاف أن المساعدات شملت الحالات المرضية التي تتطلب تدخلا علاجيا إلى جانب المساهمة في تغطية تكاليف العلاج والفحوصات والاحتياجات الطبية وفقا لطبيعة كل حالة ووجه الشكر إلى متبرعي الجمعية والمحسنين تقديرا لإسهاماتهم في دعم البرامج العلاجية ومساندة المرضى.