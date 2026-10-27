اختتام بطولة الإمارات للغولف للناشئين 2026

عجمان في 27 أكتوبر /وام/ اختتم اتحاد الإمارات للغولف بطولة الإمارات للغولف للناشئين 2026، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في نادي الزوراء للغولف واليخوت بعجمان، بدعم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وذلك بتتويج الفائزين في مختلف الفئات العمرية.

شهدت البطولة مشاركة نخبة من لاعبي الغولف الناشئين من مختلف إمارات الدولة ومن جنسيات متعددة، تنافسوا ضمن ثلاث فئات عمرية هي تحت 17 عاماً، وتحت 15 عاماً، وتحت 13 عاماً، في إطار جهود تطوير المواهب الرياضية الشابة وتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة الغولف.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة، عبر إتاحة الفرصة أمام لاعبي الغولف الناشئين لخوض منافسات تسهم في اكتساب الخبرات وتطوير المهارات في بيئة تنافسية محفزة، بما يعزز مسيرة تطورهم الرياضي منذ المراحل العمرية المبكرة، وينسجم مع توجهات الوزارة وخطط اللجنة لدعم التنمية الرياضية وتحقيق مستهدفات الرياضة الوطنية.

وأشاد بالدور الذي يقوم به اتحاد الإمارات للغولف في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل المحلية والقارية والدولية، وصولاً إلى تعزيز حضور رياضة الإمارات وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، أكد سعادة اللواء الركن (م) عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن تنظيم بطولات الناشئين يأتي في إطار الاستثمار في مستقبل الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن أهميتها لا تقتصر على النتائج، بل تمتد إلى بناء الخبرة والثقة والقدرات التنافسية لدى اللاعبين، مع استمرار العمل على توفير المزيد من الفرص لتطوير المواهب الشابة بدعم وزارة الرياضة ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.

يضم نادي الزوراء للغولف واليخوت بعجمان ملعباً مكوناً من 18 حفرة بمعدل إجمالي يبلغ 72 ضربة، ويقع وسط البيئة الساحلية لأشجار القرم.