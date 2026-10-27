الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - البوروندي

الشارقة في 27 أكتوبر/وام/ أعلن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة عن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البوروندي ليشكل خطوة إيجابية نحو تطوير مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وبتشكيل المجلس يرتفع عدد مجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات إلى 80 مجلس عمل.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس المجلس في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم، بين اتحاد غرف الإمارات والغرفة الاتحادية للتجارة والصناعة في بوروندي ، بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية وسعادة عبدالله حميد بن حامد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وسعادة أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البوروندي خطوة مهمة على صعيد العلاقات الثنائية بين الجانبين معرباً عن أمله في أن يدفع تأسيس مجلس الأعمال بالعلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستويات أرفع ، مؤكداً التزام اتحاد غرف الامارات وغرفة الشارقة بتوفير كل الإمكانات والتسهيلات التي تساعد شركات القطاع الخاص على النمو والتطور وتسهم في خلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارات.

وأوضح العويس أن مجالس الأعمال تلعب دورا مهما في دعم علاقات القطاع الخاص الإماراتي مع نظرائه بالخارج وهي المكون الرئيسي لمجتمع الأعمال.

بدوره أشاد أوليفييه سوجورو رئيس الغرفة الاتحادية للتجارة والصناعة في بوروندي بجهود اتحاد غرف الامارات وغرفة الشارقة لتوفيرها التسهيلات الرامية لتأسيس المجلس بما يسهم في دفع عجلة القطاع الخاص ومجالس الأعمال الى جانب توفير بيئة محفزة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.