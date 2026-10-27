استشاري الشارقة يناقش بعد غد مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة

الشارقة في 27 أكتوبر/وام/ يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد غد جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس.

يتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية مناقشة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة.

يحضر وقائع الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.