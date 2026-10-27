سعيد الطاير: توظيف الذكاء الاصطناعي بكهرباء ومياه دبي يدعم الابتكار ويعزز الإنجاز

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن توظيف الهيئة لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي أسهم في تسريع تقديم الأفكار المبتكرة عبر منصة "أفكاري" بنسبة تصل إلى 25%، وتخفيض مدة دورة التقييم من 28 يوماً إلى 7 أيام.

وقال الطاير في تصريح له إن ممكّنات الذكاء الاصطناعي رفعت جودة الأفكار وكفاءة التقييم، وسهلت على الموظفين ولجنة التقييم عملية تقييم الأفكار من خلال تعزيز دقة النتائج، وتحديد جوانب التحسين.

ونوه إلى التزام الهيئة بتمكين الأفكار المبتكرة والطموحة وتحويلها إلى حلول ومشاريع عملية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، تخدم مختلف قطاعات الهيئة، وتدعم رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعزز مكانة دبي منصةً عالمية للابتكار وتطوير حلول المستقبل.

وأوضح أن أفكار الموظفين المبتكرة أسهمت في تعزيز تميز الهيئة، وفوزها بلقب حامل "راية حمدان" عن عام 2025 عقب تسجيل أعلى النتائج في تنفيذ سياسة خدمات 360، وتقديم نموذج يحتذى في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة، وتبوئها المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً للأداء ضمن مجالات عملها، ومؤشرين إقليميين في مجال المؤسسات الخدماتية، عبر قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين.

وعززت الهيئة منصة "أفكاري" بتقنية المساعد الذكي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" المعتمد على الذكاء الاصطناعي ومن خلال مجموعة من التعليمات الممنهجة التي يقوم الموظفون بإدخالها، يعمل "وكيل كوبايلوت أفكاري" على إرشادهم بكيفية تحليل الفكرة وتقييمها وتحديد الأشخاص المعنيين والمستفيدين منها، وتقييم جدواها، وتطوير الفكرة، ودمج الأفكار ذات الصلة لإثرائها وتعزيز قيمتها، وإجراء التقييم الذاتي للفكرة المبتكرة، وتحسينها إلى أن تصبح جاهزة للتقديم في المنصة.