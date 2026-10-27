شرطة أبوظبي تكرّم الطلبة المتميزين ومنسقي ومدارس برنامج "سفراء كلنا شرطة"

أبوظبي في 27 اكتوبر / وام / كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الشرطة المجتمعية، الطلبة المتميزين ومنسقي برنامج «سفراء كلنا شرطة»، إلى جانب المدارس المساهمة في تنفيذه، تقديراً لجهودهم في تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة في البيئة المدرسية.

وأكد العقيد سيف علي الجابري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن البرنامج يعكس حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في النشء، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والأسر، لإعداد جيل واعٍ ومسؤول يسهم في نشر الوعي والوقاية من السلوكيات السلبية، بما يدعم الأمن الاستباقي ويعزز جودة الحياة.

وثمّن دور المدارس والمنسقين في دعم المبادرات الطلابية وتوجيه طاقات الطلبة نحو العمل التطوعي، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين الشرطة والمدرسة والأسرة يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والتعاون وخدمة المجتمع، ويعزز استدامة الأثر الإيجابي للبرنامج.

وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم «كلنا شرطة»، أن التكريم يأتي تقديراً للمساهمات المتميزة في تنفيذ البرنامج، وتحفيزاً للطلبة على مواصلة المبادرة والعطاء، وإبراز النماذج الإيجابية التي تجسد الوعي من خلال الممارسات اليومية الداعمة لسلامتهم وسلامة الآخرين.

وأشار إلى أهمية دور المنسقين في تنظيم الفرص التطوعية، وتفعيل الفرق الطلابية التخصصية، ومتابعة مشاركات الطلبة، بما يسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، ضمن أنشطة تراعي الفئات العمرية ومتطلبات السلامة والإشراف المدرسي.