"إسعاف دبي" يوقع مذكرة تفاهم مع خدمات الإسعاف في براغ لتبادل الخبرات

دبي في27 أكتوبر/ وام/ وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع خدمات الإسعاف بمدينة براغ في جمهورية التشيك، في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسعافية الرائدة عالمياً، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف المهنية، وتطوير نماذج مبتكرة للرعاية الطبية الطارئة، والارتقاء بكفاءة الخدمات الإسعافية وجودتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأكد سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف" أن توسيع نطاق الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المؤسسة لتطوير منظومة الخدمات الإسعافية، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة ونقل التجارب الرائدة، والاستفادة من الحلول المبتكرة في تطوير نماذج الطب الطارئ وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة.

وأكد سعادته أن تطوير خدمات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة يتطلب انفتاحاً مستمراً على التجارب العالمية، وبناء شراكات فاعلة تتجاوز حدود تبادل المعرفة إلى تطوير حلول ونماذج عمل مشتركة تسهم في الارتقاء بجاهزية المنظومات الإسعافية وقدرتها على مواكبة التحديات المستقبلية، وقال : " شراكتنا اليوم ستقوم على مبدأ تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة".

وأضاف جلفار أن هذه المذكرة ستسهم في إرساء إطار للتعاون المشترك في المجالات التشغيلية والفنية والتدريبية، وتبادل التجارب الناجحة في إدارة منظومات الاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية، إلى جانب تعزيز فرص التعلم والتدريب المتبادل، بما يسهم في تمكين الكوادر من الجانبين والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير مركبات الإسعاف التخصصية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم الرعاية الطبية ما قبل المستشفى.