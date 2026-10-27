"رأس الخيمة العقارية" توسع مرافق الضيافة في وجهة "ميناء"

رأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية خططاً لتوسيع مرافق الضيافة والمطاعم في وجهة «ميناء»، من خلال افتتاح ثلاثة مطاعم ومقاهٍ جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك في إطار جهودها لتطوير وجهة ساحلية متكاملة تجمع بين المشاريع السكنية والسياحية والتجارية، وتعزز جاذبية إمارة رأس الخيمة للاستثمار والسياحة.

يأتي التوسع ضمن المخطط الرئيسي لوجهة «ميناء»، الذي يضم مجمعات سكنية فاخرة ومساكن تحمل علامات عالمية ومنتجعات سياحية، إلى جانب مرافق تجارية وترفيهية وخدمية، بما يسهم في تنويع الخيارات المتاحة للسكان والزوار، ودعم نمو مجتمع متكامل يوفر مقومات الحياة العصرية.

وتشمل الافتتاحات المرتقبة ثلاثة مطاعم ومقاهٍ متخصصة في تقديم تجارب متنوعة للطعام والضيافة، لتنضم إلى عدد من المنشآت التي افتُتحت في الوجهة خلال العام الجاري، في خطوة تعكس استمرار تطوير المرافق والخدمات المصاحبة للمشاريع العقارية والسياحية.

وأكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن رؤية الشركة لتطوير وجهة «ميناء» تتجاوز إنشاء المساكن الفاخرة والمرافق السياحية، لتشمل بناء مجتمع متكامل يوفر بيئة معيشية متميزة وخدمات متنوعة تلبي احتياجات السكان والزوار.

وقال إن التوسع في مرافق الضيافة يعكس تنامي جاذبية الوجهة وإمارة رأس الخيمة عموماً لدى المستثمرين ومشتري العقارات والزوار، مشيراً إلى حرص الشركة على استقطاب مشاريع وعلامات تجارية تسهم في تعزيز المقومات الاجتماعية والاقتصادية للوجهة، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة متميزة للعيش والاستثمار والسياحة.

وتضم وجهة «ميناء» عدداً من المنشآت الفندقية والسياحية، من بينها منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب في جزيرة الحياة.