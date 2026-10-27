"تدرا" تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لموظفي المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ احتفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي المخصص لموظفي المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء .

يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين، وحرصهما على تطوير المهارات الرقمية وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

ضمت الدفعة الثانية 10 متدربين، استكملوا برنامجاً تدريبياً امتد على مدى ثلاثة أشهر، وشمل تسعة مسارات تدريبية تناولت مجالات مرتبطة باختصاصات المركز، إلى جانب التقنيات والتوجهات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في توسيع معارف المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية.

وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية،" أن التعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يجسد أهمية الشراكات الحكومية في الاستثمار في الكفاءات وتطوير القدرات الرقمية، مشيراً إلى أن بناء المهارات والمعارف التقنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة".

وأضاف سعادته "أن تخريج الدفعة الثانية يعكس استمرارية هذا التعاون المثمر والبناء على ما تحقق من نجاحات" مؤكداً حرص الهيئة على مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الاتحادية لتطوير الكفاءات، وتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل في تحقيق الأهداف الحكومية المشتركة".

يأتي البرنامج امتداداً لجهود الهيئة في نشر ثقافة التحول الرقمي وبناء القدرات الحكومية، من خلال مبادرات تدريبية تسهم في تمكين الموظفين من مواكبة المستجدات التقنية وتطبيقاتها في بيئة العمل.

كانت الهيئة قد أطلقت برنامج «مركز المعرفة» ضمن مبادرة الأكاديمية الرقمية بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تطوير مهارات الموظفين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الأدوات والمفاهيم الرقمية الحديثة.

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "يجسد برنامج مركز المعرفة الشراكة الفاعلة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها الرقمية والمهنية، بما يواكب متطلبات العمل الحكومي.. ونحرص في المركز على ربط بناء القدرات باحتياجات العمل وأولوياته، وتمكين الموظفين من توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في تطوير أساليب العمل ورفع جودة المخرجات الإحصائية والتنافسية، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات ويعزز الأداء المؤسسي".

وأضافت سعادتها: "نولي أهمية كبيرة لمتابعة أثر التدريب في بيئة العمل، من خلال لقاءات دورية بين المشاركين ومدرائهم المباشرين لتحديد فرص تطبيق المهارات المكتسبة وقياس إسهامها في تحسين الأداء ونواصل العمل مع شركائنا على تطوير البرنامج ومساراته بما يلبي الاحتياجات التدريبية لموظفي المركز ويدعم التطوير المستمر للمنظومة الإحصائية الوطنية".