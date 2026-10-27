"ألعاب القوى" يعتمد القائمة المشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"

دبي في 27 أكتوبر/وام / أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد القائمة المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، المقررة من 31 أكتوبر الجاري إلى 13 نوفمبر المقبل، بقائمة تضم الثلاثي سعيد عمر وأروى علي وعائشة طارق.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن أبطال منتخبنا الوطني يتنافسون مع 39 لاعباً ولاعبة تحت 18 عاماً من 11 دولة، في مختلف مسابقات المضمار والميدان.

وأكدت جميلة عبدالله عضو مجلس إدارة الاتحاد أن المنتخب أكمل جميع التجهيزات الفنية لخوض المنافسات بعد مراحل متدرجة من الإعداد خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، والبطولات المتنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج المقرر من الأجهزة الفنية المختصة.

وأضافت أن مشاركة المنتخب تكتسب أهمية كبيرة نظراً لما تمثله منافسات أولمبياد الشباب من اختبار لقدرات جيل واعد بصفوف منتخبنا الوطني، تتويجا لنهج الاتحاد في العمل على بناء القدرات التنافسية للاعبين واللاعبات، ودعم تطلعاتهم في إحراز أفضل النتائج بالبطولات الخارجية.