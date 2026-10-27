الاتحاد النسائي يواصل أعمال الدفعة الـ2 من "مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني" بمدينة "ييوو"

ييوو -الصين في 27 أكتوبر/وام/ تواصلت أعمال الدفعة الثانية من مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني في محطتها الميدانية الثانية بمدينة «ييوو» – التي تُعد مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة وسلاسل الإمداد – وذلك في إطار جولة وفد الإمارات بجمهورية الصين الشعبية الممتدة حتى 31 أكتوبر الجاري والتي ينظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بكين، وتحت مظلة مبادرة مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة التي تقام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وفي أعقاب ختام المحطة الأولى الناجحة بمدينة العاصمة «بكين»، يسعى البرنامج الميداني بمدينة «ييوو» إلى فتح آفاق جديدة أمام المشاركات من رائدات الأعمال والقيادات الإماراتية الشابة للتعرف المباشر على نماذج سلاسل التوريد العالمية، وتقنيات التجارة الرقمية، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي في نمو الأعمال والتوسع عبر الحدود، بما يعزز حضور المشاريع الوطنية في الأسواق الدولية.

وشهدت أجندة الزيارة تنظيم لقاءات أعمال وتواصل مكثفة في «مركز التجارة الرقمية العالمي» (الجيل السادس من أسواق ييوو) واستعرضت رائدات الأعمال الإماراتيات مجالات نشاط شركاتهن وفرص الشراكة مع الجانب الصيني.

وتركزت الحوارات على مجالات الابتكار، والمنتجات الإبداعية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الحلول التقنية الحديثة، إلى جانب زيارة مراكز عمليات كبرى العلامات التجارية المتخصصة لبحث فرص التوريد والتوزيع المباشر.

وتضمن البرنامج مشاركة الوفد في الدورة الثانية والثلاثين من «معرض ييوو للسلع التصديرية» بمركز ييوو الدولي للمعارض، واطلاع المشاركات على أحدث تقنيات السلع الاستهلاكية والأجهزة الذكية، فضلاً عن عقد جلسة حوارية خاصة لتبادل الخبرات والتجارب مع رائدات الأعمال في شركة «هواهونغ».

ونفّذ الوفد الإماراتي جولات استكشافية متخصصة في «مدينة التجارة الدولية» للوقوف على مصادر سلاسل التوريد واحتياجات الأسواق؛ وشملت الجولات المنطقة الأولى (المخصصة للمجوهرات، والحرف اليدوية، والهدايا الإبداعية) والمنطقة الرابعة (المخصصة لإكسسوارات الأزياء والأقمشة)، وذلك لبحث الخامات، والتصاميم، وفرص النفاذ والتوزيع بين السوقين الإماراتي والصيني.

واختتم الوفد برنامجه في مدينة ييوو بتنظيم برنامج تدريبي مكثف حول «التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وسلاسل الإمداد»، تناول بالتحليل مشهد التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، وآليات بناء وتطوير الحضور التجاري للشركات الإماراتية على المنصات العالمية مثل (أمازون الإمارات وتيك توك شوب)، إلى جانب استعراض المنظومة اللوجستية المتكاملة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إدارة التوريد.

وعقب ختام برنامج مدينة «ييوو»، يتوجه الوفد الإماراتي لمواصلة المحطة الثالثة من جولته الاقتصادية والميدانية في مدينة «سوتشو»، لاستكمال باقي محاور ومستهدفات الدفعة الثانية للمجلس.