قطارات الاتحاد و"سيتي مابر" تسهلان تخطيط رحلات الركاب

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أعلنت قطارات الاتحاد تعاونها مع "سيتي مابر" (Citymapper)، وشركتها الأم "Via"، و"يونايتد ترانس" (United Trans)، بهدف تسهيل تخطيط الرحلات المتكاملة من نقطة الانطلاق وحتى الوجهة النهائية عبر مختلف أرجاء دولة الإمارات من خلال تطبيق "سيتي مابر".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الإطلاق الرسمي لشبكة قطارات الاتحاد الوطنية لنقل الركاب في 30 سبتمبر، حيث باتت الخدمات متاحة الآن في أبوظبي ودبي والذيد والفجيرة ، ومع توسع الشبكة لتصل إلى المزيد من الأفراد وفئات المجتمع، تزداد أهمية تسهيل عملية التخطيط للرحلات من وإلى محطات قطارات الاتحاد.

يتيح تطبيق "سيتي مابر" (Citymapper) للمستخدمين الاطلاع على الرحلات التي تجمع بين خدمات قطارات الاتحاد ووسائل النقل الأخرى، مثل مترو دبي والحافلات وخدمات النقل عند الطلب، والمقارنة بينها، ما يسهّل التخطيط لرحلات متكاملة في جميع أنحاء الدولة.

يأتي هذا التكامل ليدعم القنوات الرقمية الحالية لقطارات الاتحاد؛ إذ يواصل العملاء حجز رحلاتهم وإدارتها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق قطارات الاتحاد، بينما يستخدمون "سيتي مابر" للتخطيط لمسارات التنقل ضمن شبكة النقل الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع استمرار توسع خدمات قطار الركاب، ستسهم هذه الشراكة في دعم رؤية مشتركة تعزز منظومة نقل مترابطة، مع التركيز على تسهيل رحلات العملاء بشكل متكامل بدءاً من التخطيط للرحلة ووصولاً إلى الوجهة النهائية.

وتعتبر خدمات قطار الركاب جزءاً من رؤية دولة الإمارات لتعزيز الربط بين مختلف مناطق الدولة، وتوفير فرص جديدة للتنقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام.

وقالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب: "إن توفير خيارات أوسع للركاب وتعزيز ثقتهم بخدماتنا ركيزة أساسية في تطوير تجربة التنقّل عبر قطارات الاتحاد ومع التوسع المستمر للشبكة، نحرص على أن يكون تخطيط الرحلات بالقطار سهلاً وواضحاً، وأن ينسجم مع احتياجات الركاب وأنماط تنقّلهم اليومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأضافت أنه من خلال التعاون مع شركاء مثل «سيتي مابر»، نعمل على تحسين تجربة الركاب بما يتجاوز الرحلة بالقطار، من خلال مساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة عند تخطيط رحلاتهم، وجعل وسائل النقل العام خياراً أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجاتهم.. ومن خلال ربط خدمات قطار الركاب مع حلول النقل الأخرى عبر تطبيق "سيتي مابر"، تهدف الشراكة إلى الحد من تعقيدات التنقل، وتعزيز سهولة الوصول، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام والمشترك كبديل مستدام في دولة الإمارات.

من جانبه، قال ليونيل جوزيف، رئيس قسم العمليات في "يونايتد ترانس" (United Trans): "يعتمد تحقيق التنقل المتكامل على بناء شراكات قوية ووثيقة بين مزودي خدمات النقل، والمشغلين، وشركاء التكنولوجيا ونحن فخورون بالمساهمة في دعم هذه المبادرة التي تجعل من النقل العام نموذجاً أكثر ترابطاً وسهولةً وراحةً للعملاء في كافة أنحاء دولة الإمارات".

بدوره، قال كريس سنايدر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "فيا" (Via): "يتطلع الركاب اليوم، وبشكل متزايد، إلى شبكات نقل متكاملة لتقدم لهم تجربة تنقل موحدة وانسيابية ومن خلال دمج خدمات قطارات الاتحاد ضمن تطبيق "سيتي مابر" وربطها مع وسائل النقل الأخرى، فإننا نسهم في تقديم أسلوب تنقل أكثر ذكاءً وترابطاً يواكب تطلعات الأفراد في دولة الإمارات".

وتتمتع كل من "يونايتد ترانس" (United Trans)، و"فيا" (Via) بسجل حافل بالنجاح في تطوير حلول التنقل المبتكرة في الدولة، بما في ذلك خدمات النقل العام عند الطلب في أبوظبي، ودبي، وعجمان.

ويأتي دمج خدمات قطار الركاب في تطبيق "سيتي مابر" ليتوج هذه الخبرات التراكمية، ويدعم توفير تجربة سهلة ومريحة للعملاء في تخطيط رحلاتهم، بالتزامن مع استمرار توسع نطاق خدمات قطار الركاب.