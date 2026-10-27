الإمارات تستضيف جولتين من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» ديسمبر المقبل

دبي في 27 أكتوبر/وام/أعلن الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بالمحركات (UIM) استضافة دولة الإمارات منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» لعام 2026، عبر جولتين متتاليتين في الفجيرة ودبي خلال ديسمبر المقبل، بواقع سباقين في كل جولة.

تقام الجولة الأولى في الفجيرة من 4 إلى 6 ديسمبر، تليها الجولة الثانية في دبي من 11 إلى 13 ديسمبر، بمشاركة نخبة من الفرق والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

ويخوض فريق «فيكتوري» الموسم الجديد بصفته حامل لقب بطولة العالم، بعد موسم مميز في عام 2025، توج خلاله الثنائي الإماراتي سالم العديدي وعيسى آل علي باللقب العالمي على متن الزورق «فيكتوري 7».

وحسم الفريق لقب الموسم الماضي على مياه دبي قبل جولة واحدة من ختام المنافسات، قبل أن يعزز تفوقه بالفوز بالسباق الرئيسي الثاني، وينهي البطولة في صدارة الترتيب العام برصيد 200 نقطة، متقدماً على فريق الفجيرة الذي حل ثانياً برصيد 132 نقطة، وفريق بريطانيا الذي جاء ثالثاً برصيد 126 نقطة.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن استضافة منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» لعام 2026 تعكس المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي على خريطة الرياضات البحرية العالمية، وما تمتلكانه من خبرات تنظيمية وقدرات متقدمة في استضافة البطولات الدولية الكبرى.

وقال إن عودة البطولة إلى الدولة، من خلال جولتي الفجيرة ودبي، تؤكد الحضور القوي للإمارات في الرياضات البحرية، مشيراً إلى أن دبي تمتلك تاريخاً طويلاً في تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، وأن النادي يتطلع إلى تقديم جولة تليق بمكانة الإمارة وسمعة البطولة، وتوفر للجماهير تجربة رياضية مميزة.