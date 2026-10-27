منتدى الإيسيسكو الإقليمي للأسرة 2026 ينطلق بالشارقة غدا

الشارقة في 27 أكتوبر / وام / تنطلق غدا أعمال منتدى الإيسيسكو الإقليمي للأسرة 2026 الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – بمقره في الشارقة لمدة يومين تحت شعار (الأسرة… توازن يصنع المستقبل) بمشاركة خبراء من دولة الإمارات و قطر والأردن والمغرب وسلطنة عمان وكينيا.

يقدم برنامج المنتدى مزيجا من الجلسات الحوارية والأوراق العلمية والتجارب العملية وورش العمل والأنشطة التفاعلية بما يتيح للخبراء والمؤسسات والباحثين والأسر والشباب تبادل المعرفة والتجارب وطرح أسئلة ترتبط مباشرة بواقع الأسرة من التربية والقيم والعلاقة بين الأجيال إلى التحول الرقمي وتأثير المنصات والمؤثرين والتوازن بين متطلبات الحياة والعمل والرعاية وصولا إلى جودة الحياة والوعي المالي والاستعداد لمتغيرات المستقبل.

وقال سعادة سالم عمر سالم المدير الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – في الشارقة :" نريد لهذا المنتدى أن يكون مساحة حقيقية للأسرة نسمع فيها التحديات كما تعيشها الأسر ونضع الخبرة والمعرفة والتجارب المختلفة في حوار واحد يقود إلى أفكار يمكن تطبيقها والاستفادة منها فالأسرة اليوم أمام تحولات متسارعة لا يمكن التعامل معها من خلال جهة واحدة وإنما من خلال تكامل المؤسسات والخبراء والمجتمع نفسه".

وأضاف أنه من خلال المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة نحرص على تقديم مبادرات للمجتمع لا تتوقف عند حدود الفعالية بل تؤسس لعلاقات وشراكات وبرامج يمكن أن يمتد أثرها لما بعد المنتدى وأن تكون الشارقة مساحة تجمع التجارب المحلية والإقليمية والدولية حول القضايا التي تمس الإنسان والأسرة ومستقبل الأجيال .

ويفتح منتدى الإيسيسكو الإقليمي للأسرة 2026 أبوابه أمام الأسر والشباب والطلاب والباحثين والإعلاميين والمتخصصين وجميع المهتمين بقضايا الأسرة والمجتمع للمشاركة في الجلسات وورش العمل والفعاليات المصاحبة وتقديم آرائهم وتجاربهم ضمن حوار يسعى إلى الوصول إلى رؤى أكثر قربا من احتياجات الأسرة الحالية والمستقبلية.