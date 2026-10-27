جمارك أبوظبي تحصد المركز الثامن ضمن "أفضل بيئة عمل" على مستوى الشرق الأوسط 2026

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / حققت الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط ضمن فئة المؤسسات الكبيرة، في تصنيف «أفضل بيئة عمل» لعام 2026، الصادر عن مؤسسة «غريت بليس تو وورك®» الأميركية العالمية المتخصصة في تقييم بيئات العمل عالية الثقة، في إنجاز يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز جودة الحياة الوظيفية وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والابتكار والتميز.

جاء التصنيف استناداً إلى نتائج استبيان يقيس تجارب الموظفين، يغطي مستوى الثقة في بيئة العمل، وثقافة الابتكار، ومدى ترسيخ القيم المؤسسية، وكفاءة القيادة.

يعكس هذا الإنجاز التزام جمارك أبوظبي بالاستثمار في كوادرها البشرية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤى حكومة أبوظبي في ترسيخ التميز المؤسسي، من خلال توفير بيئة عمل محفزة تعزز سعادة الموظفين ورفاههم، وتمكّنهم من التطور والإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك أبوظبي.

ويؤكد استمرار اعتماد جمارك أبوظبي ضمن أفضل بيئات العمل من مؤسسة «غريت بليس تو وورك» لخمس سنوات متتالية، كان آخرها مايو الماضي، نجاح جهودها في تعزيز مشاركة الموظفين وانتمائهم، وترسيخ ثقافة قائمة على الثقة والتقدير، وتوفير فرص التطور المهني، بما يواكب تطلعات حكومة أبوظبي نحو التميز.

وتواصل جمارك أبوظبي تطوير بيئة عمل مستدامة تعزز كفاءة رأس المال البشري، وتدعم الابتكار والإنتاجية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.