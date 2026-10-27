كأس جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1 يحل في أبوظبي

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ استضاف المقر الرئيسي للاتحاد للطيران في مطار زايد الدولي كأس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وذلك في إطار الاستعدادات لإقامة الجولة الختامية من الموسم في حلبة مرسى ياس خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل.

واستقبل الكأس أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وسيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، احتفاءً بالشراكة الممتدة بين الجانبين منذ انطلاق النسخة الأولى من السباق عام 2009.

وتؤدي الاتحاد للطيران، الشريك الرئيسي للسباق، دوراً في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالمية لعشاق رياضة الفورمولا 1، من خلال مشاركتها في مختلف فعاليات أسبوع السباق، بدءاً من استقبال الزوار القادمين عبر مطار زايد الدولي، وصولاً إلى تجارب الضيافة والأنشطة المخصصة للجمهور في حلبة مرسى ياس.

ويُعد العرض الجوي الذي يسبق انطلاق السباق أحد أبرز المشاهد المصاحبة للحدث، حيث تحلّق إحدى طائرات الاتحاد للطيران في عرض يتابعه ملايين المشاهدين حول العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس إن أجواء الحماس والترقب تتزايد مع اقتراب موعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الذي يُعد من أبرز الأحداث على روزنامة الفورمولا 1، مؤكداً تطلع الاتحاد للطيران إلى استقبال ضيوفها القادمين من أكثر من 100 وجهة حول العالم .

وقال سيف راشد النعيمي إن الشراكة مع الاتحاد للطيران بدأت مع انطلاق النسخة الأولى من سباق جائزة أبوظبي الكبرى عام 2009، انطلاقاً من رؤية مشتركة لتطوير الحدث وتعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية.