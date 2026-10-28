"ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا" يعزز شراكاته الدولية في الصين وكوريا

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام/ اختتم وفد مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، زياراته الدولية إلى مدينتي شينجن في جمهورية الصين الشعبية وسيئول في جمهورية كوريا الشقيقة، بهدف الاطلاع على أبرز التجارب والممارسات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث التطبيقي والابتكار ورعاية المواهب.

وشملت الزيارة نخبة من المؤسسات العلمية والجامعات وشركات التكنولوجيا ومراكز البحث والابتكار الرائدة، حيث جرى تبادل الخبرات في مجال تصميم البرامج العلمية ورعاية المواهب وإدارة المرافق المتخصصة وتعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والصناعة إلى جانب استكشاف فرص التعاون وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير منظومة عمل المركز ومشاريعه المستقبلية.

وتجسّد هذه الزيارة توجه مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا نحو تحويل التجارب العالمية والشراكات النوعية إلى فرص معرفية وتطبيقية تسهم في تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إمارة الشارقة وتفتح أمام الأجيال الجديدة آفاقًا أوسع للاكتشاف والتجربة وصناعة الحلول بما يواكب تطلعات مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إعداد جيل قادر على الإسهام بفاعلية في صناعة المستقبل.