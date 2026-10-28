صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ التايلندي آفاق التعاون الثنائي والبرلماني

نيودلهي في 28 أكتوبر/ وام/ بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي مونغكول سوراساجا، رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلند، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلند، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي.

وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية، بما يدعم الحوار والتفاهم ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد معالي صقر غباش، عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة تايلند، وما تستند إليه من روابط الصداقة والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن احتفال البلدين بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية يعكس متانة هذه العلاقات ومسيرة تطورها المستمر في مختلف المجالات، ويشكل حافزاً لمواصلة توسيع آفاق التعاون بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

وشدد معاليه على أهمية تطوير العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ التايلندي، وتفعيل دور لجان ومجموعات الصداقة البرلمانية، وتعزيز تبادل الزيارات والخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، ومواصلة التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون المشترك.

ورحب معاليه باستكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقة البرلمانية في مملكة تايلند، تمهيداً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والطاقة المتجددة.

كما أشاد معالي صقر غباش بانضمام مملكة تايلند إلى مجموعة بريكس بصفة دولة شريكة منذ يناير 2025، مؤكداً دعم دولة الإمارات لطلب انضمام تايلند إلى عضوية المجموعة، في ضوء ما تتمتع به من ثقل اقتصادي وإمكانات تنموية، وما يمكن أن تضيفه مشاركتها من فرص لتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المجموعة.

من جانبه، أشاد معالي مونغكول سوراساجا بالعلاقات المتينة التي تجمع مملكة تايلند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني وتوسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأعرب معاليه عن تقديره للمكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ولدورها في تعزيز الحوار والتعاون وبناء الشراكات الدولية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق بين مجلس الشيوخ التايلندي والمجلس الوطني الاتحادي، وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود التنمية والاستقرار.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدعوات للقيام بزيارات رسمية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين المجلسين الصديقين، وتفعيل آليات التنسيق والتشاور البرلماني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسعادة كل من: سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس،وبحضور سعادة عبدالله النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.