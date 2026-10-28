13.61 مليار درهم إيرادات "أدنوك للحفر" خلال 9 أشهر

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ بلغت إيرادات شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13.61 مليار درهم، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 6.1 مليار درهم، فيما وصل صافي الربح إلى 3.93 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ووافق مجلس الإدارة على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 350 مليون دولار "نحو 8.03 فلس للسهم" عن الربع الثالث، تشمل توزيعات أرباح فصلية أساسية بقيمة 262.5 مليون دولار، ودفعة أولى بقيمة 87.5 مليون دولار من توزيعات أرباح اختيارية بقيمة إجمالية 175 مليون دولار تعتزم الشركة توزيعها على دفعتين متساويتين، مع خضوع الدفعة الثانية لموافقة المساهمين ، فيما سترتفع القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2026 إلى 1.225 مليار دولار، بزيادة قدرها 22.5% مقارنة بعام 2025

ووفق الشركة، تعكس النتائج القياسية مساهمة خطوط الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها خدمات حقول النفط والحلول المدعومة بالتكنولوجيا والعمليات الإقليمية، ما يعزز قاعدة أرباح الشركة وينوّع مصادر إيراداتها، ويبرز القدرات التي ترتكز عليها استراتيجية "من الحفر إلى التشغيل".

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، إن الأداء القياسي للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى يعكس متانة نموذج أعمال الشركة ومرونة قاعدة إيراداتها المدعومة بمحفظة تعاقدية قوية، ونجاحها في تنفيذ استراتيجية النمو، لافتا إلى أنه تم تحقيق نتائج مالية قوية مرة أخرى، وستواصل الشركة الاستثمار في القدرات والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات لدعم المرحلة المقبلة من النمو.

وأضاف أنه بفضل استمرار الأداء القياسي والتدفقات النقدية القوية ستواصل " أدنوك للحفر" الاستثمار في فرص النمو، مع تقديم توزيعات مُحسنة لمساهميها من خلال سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية، تشمل توزيعات اختيارية بقيمة 175 مليون دولار، ستُوزع الدفعة الأولى منها خلال هذا الربع.

وأكد أن إطلاق إستراتيجية "من الحفر إلى التشغيل" ما يُعد الخطوة الطبيعية التالية في مسيرة تطور "أدنوك للحفر"، بعد عقود رسخت خلالها الشركة ثقة عملائها، مستندةً إلى خبراتها الواسعة في إنشاء مجموعة من الآبار المعقدة في المنطقة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر" إلى أن الشركة توسع قدراتها لتشمل العمليات على امتداد دورة حياة البئر، بهدف تعزيز القيمة المستخلصة من كل بئر، وتوسيع نطاق الأسواق التي تقدم فيها خدماتها.

وارتفعت إيرادات قطاع الحفر البري بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومة بدمج العمليات الإقليمية ضمن نتائج الشركة، وتأثر هذا النمو جزئياً بالخطط المرحلية لأنشطة تطوير المصادر غير التقليدية، وإعادة توظيف عدد من الحفارات البرية.

وارتفعت إيرادات أعمال الحفر البحري بنسبة 4% على أساس سنوي، مدعومةً بدخول حفارات الجزر العمليات خلال العام، إلى جانب مساهمة الحفارات البرية التي تم تحويلها للعمل على الجزر خلال عام 2025، وفاق نمو القطاع أثر إعادة التوظيف المخطط لحفارتين بحريتين خلال الربع الثالث.

وسيسهم تشغيل الحفارتين AD-300 وAD-301 في الجزر، وهما أول حفارتين مؤتمتتين ومدعومتين بالذكاء الاصطناعي مملوكتين للشركة، ضمن برنامج يشمل أربع حفارات إضافية سيتم تشغيلها لاحقاً وفقاً للخطط، في تعزيز الكفاءة والموثوقية وتوسيع الأسطول ودعم نمو الأرباح.

ومع اقتراب نهاية العام، أبقت الشركة على توقعاتها لما بعد 2026 إيجابيةً، مدعومة بالنمو المستمر لأنشطة الحفر وتشغيل حفارات الجزر الجديدة، وتوسعات قطاع خدمات حقول النفط وفرص النمو الواعدة في الأسواق الإقليمية.