تعاون بين مركز جامع الشيخ زايد الكبير وجامعة الإمارات في البحث العلمي وإنتاج المعرفة

أبوظبي في 28 أكتوبر / وام / وقّع مركز جامع الشيخ زايد الكبير وجامعة الإمارات العربية المتحدة، في مقر المركز، مذكرة تفاهم للتعاون في البحث العلمي وإنتاج المعرفة والبرامج الثقافية.

ومثّل المركز في التوقيع سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام المركز، فيما مثّل الجامعة سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، حيث تهدف المذكرة إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية الوطنية، يوظف الخبرات العلمية في خدمة الثقافة والمعرفة، ويعزز مشاركة الباحثين والطلبة في الأنشطة البحثية والثقافية، ويبرز الإرث الحضاري للدولة.

ويتعاون الطرفان في تطوير برامج بحثية مشتركة ودعم مخرجاتها العلمية، وإصدار مطبوعات علمية وثقافية محكّمة مشتركة، وإدارة المعرفة والمكتبات والمخطوطات، وتنظيم المعارض والبرامج الثقافية والمعرفية والعلمية، إضافة إلى إعداد المحتوى العلمي والمعرفي لمبادرات المركز بدعم أكاديمي من الجامعة، والاستفادة من خبرات الجامعة الاستشارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والبيئة والزراعة، لدعم الحلول التقنية والابتكارية.

وفي مسار الشباب، تتيح المذكرة لطلبة الجامعة المشاركة في برامج المركز الموجهة إلى الشباب، ومنها برنامج "الشباب الباني"، وتشمل البرامج فرص التطوع والتدريب العملي المعتمد، كما يتعاون الطرفان في إطلاق مسابقة للفن الإسلامي على مستوى الجامعات، تدعم الأعمال الفنية والمعمارية التي يقدمها الطلبة.

وتأتي المذكرة ضمن حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم الأهداف الوطنية ذات الصلة. وتنطلق من أهمية تعزيز القيم الإنسانية، وتضع إطارًا مرنًا قابلًا للتطوير لبرامج ثقافية وتعليمية ذات أثر مجتمعي، وتحدد البرامج والمبادرات المشتركة.