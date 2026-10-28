الإمارات تدعو إلى ترسيخ "المرونة المائية" كأولوية استراتيجية في التخطيط الاقتصادي والاستثماري

خلال معرض "ويتيكس" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أكد سعادة عبد الله بالعلاء أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تكامل البنية التحتية والابتكار والاستثمار.





دبي في 28 أكتوبر/ وام/ في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، دعا سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى تسليط الضوء على المرونة المائية بوصفها أولوية محورية في التخطيط الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أهمية التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والتمويل لدفع النمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وفي كلمته خلال معرض "ويتيكس" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، شدّد سعادة عبد الله بالعلاء على أهمية التوسع في تطبيق الحلول التي أثبتت فاعليتها، وحشد الاستثمارات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وخلال مشاركته في المائدة المستديرة الوزارية ضمن "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، التي عُقدت تحت عنوان "من الطموح إلى إجراءات قابلة للتمويل: حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل"، أكد سعادة بالعلاء أهمية تطوير مشاريع مستدامة في قطاع المياه ذات جدوى استثمارية، وحشد التمويل من القطاع الخاص لتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم التنمية المستدامة.

وقال سعادته: "يمثل أمن المياه ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي، حيث يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، والحد من المخاطر التي تواجه القطاعات الصناعية، ورفع قدرة المدن على الصمود، فضلاً عن توفير بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات طويلة الأمد".

وخلال فعاليات معرض "ويتيكس"، شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية رفيعة المستوى إلى جانب الشيخ الدكتور ماجد القاسمي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سوما ماتر بعنوان "كل مستقبل ينبع من المياه: إعادة تصور العلاقة بين المياه والطاقة".

وركّزت الجلسة على الأهمية الاستراتيجية للتكامل بين أنظمة المياه والطاقة، وضرورة اعتماد نهج شامل في تخطيط البنية التحتية، وتوظيف الابتكار لتعزيز المرونة. واستناداً إلى جهود دولة الإمارات في مواجهة تحديات شح المياه، استعرض سعادته دور تقنيات تحلية المياه المتقدمة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، في ترسيخ أسس الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.

وقال سعادة عبد الله بالعلاء: "يشكّل الابتكار والإبداع ركيزتين أساسيتين في نهج دولة الإمارات لإدارة مواردها المائية. فمن أنظمة "الأفلاج" التي أسهمت في استدامة الحياة في المنطقة على امتداد الأجيال، إلى تقنيات تحلية المياه الحديثة، وإعادة استخدام المياه، والشبكات المائية المدعومة بالتقنيات الرقمية، اكتسبنا خبرات مكّنتنا من استباق تحديات شح المياه، وتبنّي رؤية استثمارية طويلة الأمد للمستقبل".

وخلال حفل الافتتاح الرسمي للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أكد سعادة بالعلاء أهمية ترسيخ مكانة المياه بوصفها مورداً اقتصادياً استراتيجياً ومحركاً رئيسياً للنمو المستدام على المدى الطويل، واستعرض سعادته تجربة دولة الإمارات في تحويل التحديات المرتبطة بالموارد إلى فرص اقتصادية وتنموية، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية المتقدمة للمياه، وتبنّي التقنيات الناشئة.

وشدّد سعادته على أهمية اعتماد نهج متكامل في التخطيط للبنية التحتية لقطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، في حين أن التوسع في تطبيقاته يزيد من الطلب على المياه والطاقة.

وأضاف سعادته: "إن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر يتمثل في مدى ترجمة الالتزامات التي سيتم الإعلان عنها في أبوظبي إلى نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع، يمتد أثرها إلى ما بعد انعقاد المؤتمر في ديسمبر".

ويركز المؤتمر على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الاستثمار والابتكار والشراكات الدولية بوصفها ركائز أساسية لتطبيق الحلول العملية.

وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال لحشد الاستثمارات، وتطوير محفظة من مشاريع المياه القابلة للاستثمار، والتوسع في تطبيق الحلول التي تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.

وفي هذا السياق، تم فتح باب التسجيل للمشاركة في "الواحة"، المنطقة الخضراء التي تخصصها دولة الإمارات ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والتي ستوفر منصة لتعزيز الحوار الاستراتيجي وبناء الشراكات بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمبتكرين والمنظمات، من خلال المعارض والجلسات الحوارية وفرص التعاون.

نبذة حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

الماء هو أساس الحياة، وركيزة للكرامة الإنسانية والاستقرار والازدهار، ورابطٌ بين المجتمعات واقتصادات الدول والمستقبل المشترك.

تستضيف دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل. ويُعدّ المؤتمر الثالث من نوعه منذ عام 1977، والأول المخصص للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها على نحو مستدام للجميع.

وتتطلع دولة الإمارات وجمهورية السنغال إلى أن تتحدد مؤشرات نجاح المؤتمر بما يحققه من نتائج تعمل على تعزيز الجهود والشراكات وحشد الاستثمارات والالتزامات السياسية وتطوير الحلول العملية التي تسهم في تحسين حياة الإنسان، واستعادة النظم البيئية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.

التسجيل متاح في "الواحة" عبر الموقع الإلكتروني www.unwaterconferenceuae.com