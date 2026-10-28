حميد بن راشد: "يوم زايد المؤسس" وفاء لقائد بنى الاتحاد وجعل الإنسان غايته

عجمان في 28 أكتوبر/ وام/ أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس" مناسبةً وطنية، يجسّد وفاء الإمارات لقائد عظيم أرسى مع إخوانه الآباء المؤسسين دعائم الاتحاد، وبنى وطناً جعل من وحدة أبنائه وكرامة الإنسان أساساً لنهضته.

وقال سموه إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً لدولته، قريباً من الناس، حريصاً على خيرهم وكرامتهم، وترك لنا وطناً موحداً وإرثاً عظيماً من الحكمة والقيم الأصيلة.

وأضاف سموه أن الوفاء لزايد لا يقف عند استذكار مآثره، بل يتجسد في صون الاتحاد، وتنشئة الأجيال على مبادئه، ومواصلة مسيرة البناء بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان الله تعالى أن يتغمد الشيخ زايد وإخوانه الآباء المؤسسين بواسع رحمته، وأن يديم على دولة الإمارات وحدتها وازدهارها.