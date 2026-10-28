منتخب لبنان يتوج بلقب البطولة العربية للطائرة الشاطئية في أبوظبي

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ تُوّج منتخب لبنان "أ " بلقب البطولة العربية الـ31 للرجال للكرة الطائرة الشاطئية، التي نظمها اتحاد الإمارات للكرة الطائرة على شاطئ البطين في أبوظبي، خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة تسع فرق تمثل خمس دول عربية.

وجاء تتويج منتخب لبنان "أ " بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على منتخب البحرين "ب " 2-0، بنتيجة 21 -14 و21-16، ليحرز المركز الأول، فيما حل منتخب البحرين "ب " في المركز الثاني ، كما حصل منتخب البحرين " أ " على المركز الثالث، بعد فوزه على منتخب لبنان "ب " 2-0 ، بنتيجة 21-16و21-17.

وعقب ختام المنافسات قام سعادة عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.