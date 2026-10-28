"أبوظبي للجودة والمطابقة" يعتمد دليلاً إرشادياً لعمليات تبخير المواد الغذائية المخزنة

أبوظبي في أكتوبر/وام/ اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ممثلاً باللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، دليلاً إرشادياً يوحد الممارسات الآمنة لتبخير المواد الغذائية المخزنة، بما فيها القمح والحبوب والطحين، لمكافحة الآفات وحماية المخزون الغذائي والحد من المخاطر الصحية والمهنية والبيئية الناجمة عن استخدام مواد التبخير.

ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات الفنية للجهات والمنشآت المعنية، بما يشمل اشتراطات السلامة والتدريب وخطط الإخلاء ومراقبة الغازات، في ضوء المخاطر المرتبطة بالسمية العالية لمواد التبخير. كما ينظم إجراءات حماية المنتجات الغذائية من الآفات والتلف خلال التخزين، بما يعزز سلامة الغذاء والصحة العامة ويدعم التنسيق بين الجهات المعنية عبر توحيد المتطلبات الفنية والإجراءات ذات الصلة.

ويستخدم التبخير لمكافحة الحشرات والآفات التي تصيب المواد الغذائية أثناء التخزين وقد تؤثر في جودتها، وذلك باستخدام مواد متخصصة للقضاء عليها.

وقال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس، إن الدليل يشكل مرجعية لتطبيق المتطلبات التشريعية والممارسات الآمنة في عمليات التبخير، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة وحماية المخزون الغذائي الاستراتيجي.

وأضاف سعادة الدكتور فيصل الأحبابي، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، إن الدليل يحدد الاشتراطات الوقائية والفنية لاستخدام مواد التبخير، ويعزز الالتزام بها للحد من المخاطر الصحية والمهنية والبيئية، وحماية صحة العاملين والمجتمع، وتعزيز سلامة الغذاء وأمنه.

اعتمد الدليل خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية برئاسة سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، دعماً للسلامة والصحة العامة والأمن الغذائي في الإمارة.