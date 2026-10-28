"إينكس للتعليم" توقع 16 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية وشركات تكنولوجية محلية ودولية

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ وقعت "إينكس للتعليم"، ذراع "كابيتال إتش" للتعليم والتدريب، 16 مذكرة تفاهم جديدة مع مؤسسات تعليمية وشركات تكنولوجية ومنظمات مهنية محلية ودولية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات في مجالات التعليم والتدريب وتنمية مهارات المستقبل، بما يسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم خلال فعالية "إينكس نكست 2026"، التي نظّمتها "كابيتال إتش"، الذراع الاستثماري لكليات التقنية العليا، أمس الأول تحت شعار "مستقبل التعليم والمهارات وتطوير القوى العاملة"، برعاية وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة كابيتال إتش، إلى جانب نخبة من القيادات والخبراء وصانعي القرار من القطاعات الحكومية والتعليمية وقطاع الأعمال.

وقال خالد الحمادي، الرئيس التنفيذي لـ"إينكس للتعليم"، بهذه المناسبة، إنه بتوقيع 16 مذكرة تفاهم جديدة، تواصل إينكس للتعليم توسيع شبكة شراكاتها، في خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة تربط التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلباته المستقبلية، موضحا أن الهدف من هذه الشراكات هو الجمع بين خبرات المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الأعمال والمنظمات المهنية والشركاء المتخصصين، وتوظيفها في تطوير برامج وحلول تعليمية وتدريبية تواكب التحولات في المهارات والوظائف، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات.

وأعرب عن التطلع إلى تحويل هذا التعاون إلى نتائج ملموسة ترفع كفاءة المؤسسات وقدرتها على الابتكار والنمو، وتسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد وتوجهاته المستقبلية.

ووقعت "إينكس للتعليم" 16 مذكرة تفاهم مع مؤسسات أكاديمية وشركات تكنولوجية وجهات مهنية متخصصة، شملت نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة سينجولاريتي، وأوراكل، وبيرسون، ومعهد إدارة المشاريع – فرع الإمارات العربية المتحدة، وجمعية إدارة الموارد البشرية، وتي يو في سود، وكلية تيتر للأعمال، وأوبن إنوفيشن، وأسوريا، وإفكتا للتعليم، وألترويستيك إيه آي.

كما شملت الشراكات الجديدة أكاديمية سيف فاست للتدريب، ومينتال، وأكاديمية غوسو، وبولينوم، بما يعزز شبكة الشركاء الاستراتيجيين لـ"إينكس للتعليم"، ويوسّع آفاق التعاون في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وتنمية المهارات والكفاءات المهنية.

ويأتي توقيع هذه المذكرات ضمن توجه "إينكس للتعليم" نحو توسيع شبكة شراكاتها، والجمع بين الخبرات العالمية والحلول المبتكرة لتطوير برامج تعليمية وتدريبية وبحثية تتوافق مع احتياجات المؤسسات والأولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل في دولة الإمارات والمنطقة، بما يعزز فرص التعلم والتطوير المهني، ويدعم جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.