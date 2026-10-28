عمار بن حميد: "يوم زايد المؤسس" يجسّد الوفاء لباني الاتحاد وترسيخ مبادئه في نفوس الأجيال

عجمان في 28 أكتوبر/ وام/ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن تخصيص السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس" مناسبة وطنية، بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يجسد الوفاء للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقديراً لدوره التاريخي في تأسيس الاتحاد وبناء وطن جمع أبناءه على المحبة والإخلاص والعطاء.

وقال سموه إن سيرة الشيخ زايد ومبادئه ستبقى راسخة في ذاكرة الوطن، تتوارثها الأجيال وتستلهم منها معاني الانتماء والمسؤولية لمواصلة مسيرة البناء وصون مكتسبات الاتحاد.

ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الشيخ زايد بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.