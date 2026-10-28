"التنمية الأسرية" تعزز الصحة العامة لدى كبار المواطنين خلال الأنشطة الحركية

أبوظبي في 28 أكتوبر/وام/ تواصل مؤسسة التنمية الأسرية جهودها لترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتشجيع كبار المواطنين على تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً وحيوية، من خلال أنشطة حركية تسهم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتحسين التوازن واللياقة البدنية، ودعم استقلاليتهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية بثقة وأمان، وذلك انطلاقاً من أهمية الحركة في تعزيز صحة كبار المواطنين وجودة حياتهم.

وقالت عائشة محمد السلامي، أخصائي علاقات أسرية في مؤسسة التنمية الأسرية، إن الأنشطة تهدف إلى توعية المشاركين بأهمية الحركة في الحفاظ على الصحة العامة، وإبراز دور النشاط البدني في تحسين التوازن واللياقة البدنية، وتعريف المشاركين بتمارين الإحماء وأهميتها قبل ممارسة النشاط البدني، وتدريب كبار المواطنين على تمارين بسيطة وآمنة لتحسين الحركة والتوازن، إضافة إلى تشجيع المشاركين على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم ضمن حياتهم اليومية للوقاية من السقوط وتعزيز الصحة العامة.

وأضافت أن أندية بركة الدار الاجتماعية في المؤسسة تهتم بزيادة وعي كبار المواطنين بأهمية الحركة كأسلوب حياة صحي، وتحسين التوازن والقدرة الحركية من خلال تطبيق التمارين البسيطة، والإسهام في تقليل الخمول ومخاطر السقوط والإصابات، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية ورفع مستوى النشاط اليومي.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال أندية بركة الدار الاجتماعية إلى دعم استقلالية كبار المواطنين وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية بثقة وأمان، وتعزيز وعي كبار المواطنين بأهمية الحفاظ على التوازن الجسدي والوقاية من السقوط من خلال التعرف على أسباب ضعف التوازن مع التقدم في العمر، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التمارين الآمنة والبسيطة التي يمكن ممارستها في المنزل لتحسين الحركة والاستقلالية وجودة الحياة.