جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لأنظمة وتطبيقات الحاسوب

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام / نظمت جامعة الشارقة المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لأنظمة وتطبيقات الحاسوب "AICCSA 2026" بالتعاون مع جمعية الحاسبات الأمريكية ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات على مدار أربعة أيام بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بهدف استعراض أحدث النتائج البحثية، والابتكارات ومناقشة التوجهات المستقبلية في تطوير أنظمة الحاسوب وتطبيقاتها.

وشهد المؤتمر مناقشة 77 ورقة بحثية قدمها باحثون يمثلون 41 دولة بما يعكس التنوع الدولي والمستوى العلمي المتميز للمشاركات كما اشتمل البرنامج على جلسات علمية متخصصة ومحاضرات رئيسية قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين إلى جانب ورش عمل افتراضية، ومسابقة للمشاريع البحثية ومشاريع التخرج لطلبة كلية الحوسبة والمعلوماتية.

وأكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا بجامعة الشارقة أهمية تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي الدولي في مجالات علوم الحاسوب والتقنيات الناشئة، مشيراً إلى أن استضافة جامعة الشارقة لهذا المؤتمر تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها 2030 التي تركز على التحول الرقمي والابتكار وتنمية الكفاءات البحثية.

وسلط الضوء على التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية وضرورة تطوير هذه التقنيات وفق معايير تضمن الأمن والخصوصية والموثوقية، مؤكداً دور الجامعات في تحويل المخرجات البحثية إلى حلول عملية تدعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عادل سرحاني القائم بأعمال عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات العلمية، مشيراً إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة في إحداث تحولات جوهرية في المجتمعات والاقتصادات.

وشدد على ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بأمن المعلومات والخصوصية والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا من خلال البحوث متعددة التخصصات والشراكات الدولية بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي بما يسهم في تحويل الابتكارات العلمية إلى حلول عملية تخدم المجتمع.

وتضمنت الكلمات الرئيسية للمؤتمر محاور متنوعة حيث تناول الدكتور إرنستو دامياني أحدث التطورات في الأنظمة الذكية والأمن السيبراني وتحليل البيانات الضخمة وحماية الخصوصية فيما استعرض الدكتور باسل سودان دور الروبوتات الذكية والطائرات المسيّرة في عمليات البحث والإنقاذ أثناء الكوارث.

وتناولت محاور المؤتمر مجموعة من المجالات التقنية المتقدمة أبرزها الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والأمن السيبراني وحماية الخصوصية وشبكات الجيل السادس "6G" والشبكات المستقبلية وعلوم البيانات والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والحوسبة الكمومية والحوسبة السحابية والموزعة وتقنيات البلوك تشين والتوائم الرقمية إلى جانب الحوسبة المستدامة وتطبيقات التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات.