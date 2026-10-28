القطاع الصحي في أبوظبي يدعم تطوير مجالات الطب التجديدي والعلاج الخلوي

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / يواصل القطاع الصحي في أبوظبي تطوير خدمات الرعاية الطبية التخصصية، وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الصحية، وتبادل الخبرات والكفاءات الطبية، إلى جانب استكشاف تطبيقات الطب التجديدي والعلاج الخلوي، ودعم البحث العلمي والتدريب الطبي، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وفي هذا الإطار، وقع مستشفى ريم، في جزيرة الريم بأبوظبي، ومستشفى ياس كلينك، في مدينة خليفة، اتفاقية تعاون لتطوير مجالات الرعاية الطبية التخصصية والابتكار الطبي، وتبادل الخبرات والكفاءات الطبية، ودعم التطوير المهني للكوادر الصحية.

وتشمل الاتفاقية التعاون في ثلاثة تخصصات طبية رئيسية هي جراحة العظام وطب الأعصاب والأمراض الجلدية، مع التركيز على تطبيقات الطب التجديدي والعلاج الخلوي، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات السريرية، ومناقشة الحالات الطبية المشتركة، والاستفادة من الخبرات التخصصية للأطباء، وتنظيم برامج التدريب المهني وورش العمل السريرية، وتطوير مسارات منسقة ومتكاملة لرعاية المرضى بين المؤسستين.

كما تتضمن دراسة نماذج لتقديم الخدمات السريرية في مجالي الطب التجديدي والعلاج الخلوي، واستكشاف فرص التعاون في الأبحاث العلمية وبرامج التدريب الطبي المتخصص، على أن تخضع الأنشطة في هذه المجالات للموافقات التنظيمية اللازمة، وأن تبرم بشأنها اتفاقيات مستقلة وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وقال مبشر مقبول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ياس كلينك، إن التعاون يتيح الاستفادة من الخبرات التخصصية لدى الجانبين، وتوسيع تبادل المعرفة والتعاون السريري، بما يدعم تقديم رعاية تستجيب لاحتياجات المرضى وتحسين النتائج الصحية.

وأضاف أن الاتفاقية تتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الصحية وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية، بما يسهم في تكامل الخدمات الصحية وتحويل الخبرات والابتكار إلى تطبيقات عملية تدعم جودة الرعاية والنتائج العلاجية للمرضى.

من جانبه، قال علاء عبيد، الرئيس التنفيذي لمستشفى ريم، إن الاتفاقية توفر إطاراً منظماً لتبادل الخبرات الطبية والمعرفة، واستكشاف أساليب لتطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية، بما يدعم تطوير الممارسات السريرية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية في أبوظبي.