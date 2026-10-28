مبنى "مؤسسة الجليلة" يحصل على شهادة "LEED" الذهبية لكفاءة التشغيل والاستدامة البيئية

دبي في 28 أكتوبر/ وام / حصل مبنى "مؤسسة الجليلة" على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED" من الفئة الذهبية، الصادرة عن المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، وفق نظام تقييم عمليات تشغيل وصيانة المباني القائمة، الذي يعد أحد أبرز أنظمة تصنيف المباني الخضراء على مستوى العالم، وذلك لاستيفائه معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد وجودة البيئة الداخلية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من "بوزيتيف زيرو" إلى مقر "مؤسسة الجليلة"، حيث تسلم الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الشهادة من محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة "بوزيتيف زيرو"، بحضور عدد من ممثلي الجهتين.

وتمنح هذه الشهادة الدولية للمباني التي تستوفي معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، وتشمل معايير تقييم المباني القائمة كفاءة العمليات التشغيلية والصيانة، واستهلاك الطاقة والمياه، وجودة البيئة الداخلية.

وتسهم الحلول المستدامة التي طبقتها "مؤسسة الجليلة" التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، في تهيئة بيئة أكثر صحة لفرق العمل والزوار، من خلال تحسين جودة الهواء الداخلي، ورفع كفاءة التبريد، وترشيد استخدام الموارد، إلى جانب الحد من البصمة البيئية للمبنى.

وكانت المؤسسة قد دشنت في عام 2024، بالتعاون مع "بوزيتيف زيرو"، الشركة الرائدة للطاقة النظيفة اللامركزية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروعاً لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها ومواقف السيارات التابعة لها، شمل حلولاً متكاملة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها.

وحصل المبنى على الشهادة خلال عام 2026، بعد تقييم أدائه التشغيلي على مدار 12 شهراً، استناداً إلى بيانات فعلية شملت استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وجودة البيئة الداخلية.

وقد استوفى المبنى المعيار المرجعي لاستهلاك المياه الذي تحدده "LEED" للحصول على الشهادة الذهبية، إذ بلغ استهلاك المياه نحو 3.16 مليون جالون خلال فترة التقييم.

وشملت الممارسات التشغيلية المستدامة للمبنى تركيب ألواح شمسية كهروضوئية في مواقف السيارات، لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تطوير أنظمة إدارة المبنى والتحكم فيه، واستخدام إضاءة موفرة للطاقة بتقنية "LED"، مزودة بأنظمة تحكم مركزية، فضلاً عن الاعتماد على نظام مركزي للتبريد.

كما شمل التقييم المساحات المخصصة لتخزين المواد القابلة لإعادة التدوير، والبطاريات والمصابيح، والتي تسهم في تحسين إدارة النفايات وتقليل الكميات التي يتم التخلص منها بالطرق التقليدية.

وفيما يتعلق بجودة الهواء الداخلي، جرى قياس مستويات ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات والمواد الكيميائية الأخرى وفق متطلبات "LEED"، إلى جانب تطبيق ممارسات تنظيف صديقة للبيئة تتوافق مع سياسة صيانة المبنى.

وأكد الدكتور عامر الزرعوني، أن الحصول على شهادة "LEED" الذهبية يعكس التزام "دبي الصحية" بأفضل الممارسات العالمية في الاستدامة البيئية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للمبنى، انطلاقاً من حرصها على تبنّي حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد، والحد من الأثر البيئي، وتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة لفرق العمل، بما يرسّخ الاستدامة نهجاً أساسياً في إدارة منشآتها.

من جانبه قال ديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لشركة بوزيتيف زيرو إن حصول مؤسسة الجليلة على شهادة LEED الذهبية يأتي تأكيداً على التزامها بتحسين أداء مبانيها، ومن خلال الجمع بين توليد الطاقة الشمسية في الموقع، وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وأنظمة التحكم الذكية بالمباني، نساهم في رفع كفاءة المنشأة وتعزيز استدامتها.

واضاف أن هذا المشروع يُظهركيف يمكن لحلول الطاقة المتكاملة أن تحقق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في تشغيل المباني، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الاستدامة.