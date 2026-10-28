"تحدي دبي للياقة" يعلن البرنامج النهائي لدورته العاشرة

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ أعلن تحدي دبي للياقة البرنامج النهائي لدورته العاشرة، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر الحالي حتى 29 نوفمبر المقبل، وتتضمن أربع فعاليات جماهيرية كبرى، وثلاث قرى مجانية للياقة البدنية، وأكثر من 30 مركزاً مجتمعياً، إلى جانب آلاف الحصص والأنشطة الرياضية المجانية في مختلف أنحاء دبي.

وتحتفي الدورة الجديدة بمرور عشرة أعوام على المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عام 2017، بهدف ترسيخ ثقافة النشاط البدني وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان اليوم، أن الدورة العاشرة تقام تحت شعار "مستعد لتحدي 30×30"، الذي يدعو سكان الإمارة وزوارها إلى ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً، من خلال برنامج متنوع يتيح المشاركة لمختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة، عبر الفعاليات الجماهيرية وقرى اللياقة والمراكز المجتمعية المنتشرة في أنحاء الإمارة.

وتبدأ الفعاليات الجماهيرية بـ"تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية "دي بي ورلد" في الأول من نوفمبر المقبل، بعد أن استقطب أكثر من 40 ألف مشارك في دورة عام 2025، ويشمل مسارين، الأول عائلي بطول 4 كيلومترات عبر وسط مدينة دبي، والثاني بطول 12 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد مروراً بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية وبرج خليفة.

كما يعود تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات إلى سد حتا يومي 7 و8 نوفمبر، فيما يقام تحدي دبي للجري في 22 نوفمبر، ويتضمن مسارين بطول 5 و10 كيلومترات ينطلقان بالقرب من متحف المستقبل وعلى شارع الشيخ زايد، وذلك بعد أن شهد مشاركة قياسية بلغت 307 آلاف شخص في دورة عام 2025.

وتختتم الدورة العاشرة في 29 نوفمبر بفعالية دبي يوغا برعاية إم هيرو، التي تقام للمرة الثانية، ولأول مرة في الموقع المقابل لمبنى «البوابة» بمركز دبي المالي العالمي.

وتستقبل قرى اللياقة البدنية الثلاث زوارها مجاناً طوال فترة التحدي، وتشمل قرية «دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة»، وقرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل، وقرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء، حيث توفر مرافق رياضية وحصصاً تدريبية وأنشطة متنوعة تشجع المشاركين على مواصلة النشاط البدني.

ويمتد البرنامج إلى الأحياء السكنية ومناطق الأعمال في مختلف أنحاء دبي، لتقديم تدريبات يومية مجانية وحصصاً متخصصة وأنشطة متنوعة تشمل التسلق، واليوغا على أسطح المباني، والجري الجماعي، وتمارين القوة.