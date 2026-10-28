انطلاق النسخة الـ8 من معرض المغامرات والتخييم في إكسبو الذيد

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثامنة من معرض المغامرات والتخييم بمشاركة أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية متخصصة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والتجهيزات التي تلبي احتياجات عشاق الرحلات البرية والتخييم والمغامرات و تمنح الزوار فرصة لاستكشاف أحدث الخيارات والاستعداد لموسم الرحلات والأنشطة الخارجية.

افتتح المعرض سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ومحمد مصبح الطنيجي مدير مركز إكسبو الذيد، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة.

وعقب الافتتاح قام الحضور بجولة في أروقة المعرض اطلعوا خلالها على المنتجات والتجهيزات التي تقدمها الشركات المشاركة وتعرّفوا على أحدث الخيارات المتاحة في مجال معدات التخييم والرحلات البرية وتجهيز المركبات وإكسسواراتها إلى جانب مستلزمات الأنشطة الخارجية التي تجمع بين العملية والراحة وتلائم احتياجات محبي الاستكشاف والمغامرات.

ويستقبل المعرض زواره حتى الأول من نوفمبر المقبل موفراً لهم وجهة متخصصة تجمع تحت سقف واحد مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بالرحلات البرية والتخييم وتتيح لهم فرصة التعرف على العلامات التجارية المشاركة ومقارنة المنتجات والتجهيزات المتاحة والتواصل المباشر مع الشركات للاطلاع على خصائصها واختيار ما يناسب احتياجاتهم.

كما يتيح المعرض للزوار استكشاف خيارات متنوعة لتجهيز رحلاتهم بدءاً من المستلزمات الأساسية للتخييم وصولاً إلى تجهيزات المركبات المخصصة للرحلات البرية والإكسسوارات المرتبطة بها بما يساعدهم على التخطيط لتجاربهم الخارجية واختيار المعدات المناسبة لطبيعة رحلاتهم ويمنح تنوع المشاركات الزوار فرصة الاطلاع على منتجات متعددة في مكان واحد بدلاً من البحث عنها عبر منافذ مختلفة.

وقال محمد مصبح الطنيجي: يمثل معرض المغامرات والتخييم مساحة تجمع المهتمين بالرحلات البرية والاستكشاف بالشركات المتخصصة في توفير احتياجاتهم في ظل تنامي الاهتمام بالتجارب الخارجية وتنوع المنتجات والتجهيزات المرتبطة بها ونحرص من خلال هذه النسخة على تقديم تجربة تتيح للزوار التعرف على الخيارات المتاحة عن قرب ومقارنة المنتجات والتواصل المباشر مع العارضين بما يساعدهم على اتخاذ قرارات تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأضاف ان مشاركة أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية تمنح المعرض تنوعاً في المنتجات والحلول المعروضة وتوفر للشركات منصة للتعريف بمنتجاتها والوصول إلى جمهورها المستهدف ونطمح إلى مواصلة تطوير المعرض وتعزيز جاذبيته للزوار والعارضين بما يرسخ مكانته ضمن الفعاليات المتخصصة التي تجمع بين الاهتمامات المجتمعية والفرص التجارية وتقدم للزوار تجربة عملية ومتكاملة في عالم المغامرات والتخييم.