"الوطني الاتحادي"يعتمد محاور وخطة دراسة موضوع سياسة دعم الرياضة والرياضيين

دبي في 28 أكتوبر/ وام / اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، محاور وخطة دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن دعم الرياضة والرياضيين.

وشارك في الاجتماع سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتشمل محاور الموضوع سياسات تعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية واكتشاف المواهب، وتطوير الرياضة التنافسية ودعم الرياضيين واستدامتهم، وحوكمة الاتحادات الرياضية والدعم المالي.

وأشارت اللجنة في مذكرة طلب دراسة الموضوع إلى أن الحكومة تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتنمية القطاع الرياضي بما يتماشى مع رؤية الدولة ومبادئها، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية واكتشاف المواهب ودعم الرياضات التنافسية والنخبوية وتمكين المرأة وأصحاب الهمم، بالتنسيق مع الجهات التعليمية والرياضية المعنية.

وأكدت اللجنة في المذكرة أهمية الرياضة باعتبارها أداة استراتيجية لبناء رأس مال بشري متمكن وتعزيز جودة الحياة وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، مشيرة إلى ضرورة الوقوف على مدى فاعلية السياسات والبرامج والمبادرات الحكومية المعتمدة في مجال دعم الرياضة والرياضيين.